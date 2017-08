Todo indica que el nuevo iPhone tendrá carga inalámbrica

Macotakara, una publicación japonesa, asegura que el próximo iPhone definitivamente tendrá carga inalámbrica y que usará el estándar Qi, pero no la última versión que permite carga rápida, sino el perfil inductivo que transmite energía a 7,5 watts (la última versión del estándar es capaz de transmitir a 15 watts).

También aseguran que aunque la compañía usará un estándar, hará falta una certificación MFI por parte de Apple para que terceros puedan fabricar accesorios de carga inductiva que funcionen con el próximo iPhone.

Eso significa que todos los dispositivos de carga con el estándar Qi no funcionarán con el iPhone de manera oficial. No es del todo claro si funcionen pero el smartphone muestre un mensaje de "accesorio no soportado" o directamente no haya carga alguna, como sucede hoy con el Apple Watch.

Se espera que durante la presentación del iPhone 8 - posiblemente el 12 de septiembre-, Tim Cook explique el funcionamiento de la carga inalámbrica para los smartphones de Apple.