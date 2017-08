Apple escondió una oferta de trabajo en sus servidores

El portal de empleo de Apple, una sección de su página web donde puedes aplicar tu candidatura a diferentes puestos de la compañía con sede en Cupertino esconde una oferta de empleo para que los interesados se inscriban en ella.

"¡Ey! Nos has encontrado" , dice el mensaje oculto, en el que se especifica que la compañía está buscando "un ingeniero con talento para desarrollar un componente crítico, para la infraestructura y el ecosistema de la empresa".

"Póngase en contacto mediante el envío de su CV, a la sección de contratación", dice la oferta.

El reportero de seguridad cibernética Zach Whittaker ha descubierto el mensaje por accidente en una página oculta en los servidores de Apple mientras analizaba datos sobre la empresa, pero decidió no aplicar, por lo que si estás interesado y reúnes los conocimientos necesarios de infraestrucutas y redes para llegar a esta página, el puesto es casi tuyo.

Cool. If you find this hidden Apple page, you're offered a job! pic.twitter.com/IgEpReKUS3

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) 18 de agosto de 2017