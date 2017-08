Marcelo Retamal: El perseguidor

Marcelo Retamal es un caso raro. No hay enólogos que lleven tantos años en una misma viña, y que al mismo tiempo hayan pasado por tantas fases. Ha sabido cambiar y, en algunas ocasiones, ha sido un adelantado. A fines de los 90 estuvo en la ola de los vinos concentrados, poderosos, con harta madera, pero un día pensó: “Éstos no son los vinos que me gustan”. Dejó atrás las barricas, empezó a usar fudres y tinajas, tratando de expresar el lugar, la identidad del vino. Su decisión, de alguna forma, provocó una onda expansiva que hasta hoy se siente en la industria...

Ranking enólogos

1. Marcelo Retamal

2. Francisco Baettig

3. Pablo Morandé

4. Marcelo Papa

5. Álvaro Espinosa

6. Ignacio Recabarren

7. Rafael Urrejola

8. Sebastián Labbé

