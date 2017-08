Se quema la venta de marihuana en Uruguay

No ha sido fácil la venta de cannabis en las farmacias de Uruguay, el primer país en regular la hierba cosechada bajo su control hace casi un mes. Primero fueron los bancos internacionales los que cerraron sus cuentas a las empresas vinculadas a la comercialización de la marihuana. Y ahora se suma la banca local.

"La institución no mantendrá relaciones comerciales con las farmacias autorizadas a vender marihuana", dijo a El Observador el presidente del Banco República, Jorge Polgar. La mayoría de las farmacias uruguayas operan con ese banco, al igual que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

Las farmacias que quieran seguir vendiendo, apunta El Observador, “deberán establecerse fuera del sistema financiero tradicional, como ocurre en algunas regiones de Estados Unidos, donde el negocio se maneja únicamente a través de efectivo”.

El abogado de la Asociación de Farmacias, Pablo Durán, anunció que “muchas farmacias temían quedarse por fuera del sistema financiero y que, si no surgía una solución, optarían por dejar de vender cannabis”.

Aunque Uruguay haya regulado la venta de cannabis, explica El Observador, esa actividad es ilícita en la mayoría de los países del mundo. Por lo tanto, las casas matrices de muchos de los bancos que operan en el país funcionan en Estados que penalizan la comercialización de cannabis. “Eso lleva a que más bancos internacionales podrían no participar de operaciones con empresas que vendan marihuana, porque es una actividad restringida según las normas de sus matrices”, explican.

Estados Unidos manda

Hasta que el sistema bancario de Estados Unidos no apruebe una ley que habilite a los bancos a trabajar con dinero obtenido del cannabis, comunicó el Banco Central, no habrá alternativa para este negocio en el sector financiero. En el país del norte, apunta el diario, más de 20 estados han legalizado el uso medicinal de la droga y otros ocho permiten el uso recreativo. “Sin embargo, las empresas que venden no pueden utilizar los bancos porque la sustancia aún es prohibida para la ley federal y esto les impide aceptar fondos originados, directa o indirectamente, por la venta de cannabis”, explica.

A pesar de que en Uruguay la venta a través de las farmacias o la industria medicinal es una actividad totalmente legal, el problema para la bancarización del negocio de la marihuana está en que los bancos interactúan con otros instalados en países en donde la actividad es restringida o perseguida. En Estados Unidos, el cannabis es considerado una sustancia controlada, en la misma categoría que el LSD, el éxtasis o la heroína.