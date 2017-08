Elon Musk construirá un Hyperloop que conectará Washington DC y Nueva York en 29 minutos

The Boring Company, una de las últimas empresas de Elon Muks, ha conseguido permiso para construir los túneles que un día llevarán su sistema de transporte revolucionario Hyperloop, entre las ciudades de Nueva York y Washington D.C.

Actualmente, hay unas cuantas empresas interesadas en construir sus propios Hyperloop, pero destacan dos entre todas, Hyperloop One, y Hyperloop Transportation Technologies. No en vano, se han estado haciendo pruebas del sistema de propulsión durante todo el año.

De momento, Hyperloop One ha llegado a alcanzar velocidades de 308 Km/h en una prueba a escala completa hace un par de semanas.

Hace unos dias, Musk decía que tenía una "confirmación verbal" del gobierno para excavar un túnel entre las ciudades de Nueva York, Philadelphia, Baltimore y Washington D.C, lo que permitiría construir un Hyperloop que conectaría la primera y la última en 29 minutos, lo que en auto serían cuatro horas.

Ahora, la propia compañía ha confirmado a Wired y Bloomberg que la idea de construir esta línea de Hyperloop es real y va a ponerse en marcha. En su día, Musk ya advirtió que si la construcción de su nuevo sistema de transporte no se hacía realidad lo bastante rápido podía plantearse llevarla a cabo él mismo.

If you want this to happen fast, please let your local & federal elected representatives know. Makes a big difference if they hear from you.

— Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017