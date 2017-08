Las mejores apps de 2017

Por: Federico Willoughby Olivos

1. Super Mario Run. No sólo es el primer gran juego de Nintendo para móviles, sino que también involucra nada menos que a Mario, su icónico y bigotudo personaje. Su recepción no fue fácil, ya que el juego está diseñado para controlarse con un dedo (Mario corre solo, lo que es una innovación del habitual juego de consola). Como sea, con el tiempo los usuarios lo apreciaron y se ganó el primer lugar en el ranking que hizo la Time.

2. Microsoft To-Do. Son la manía de los norteamericanos y hay por montones: programas que permiten hacer listas con los pendientes para poder organizarse y no olvidar nada. Hace unos años Microsoft compró Wunderlist, una de las mejores app de listas del mercado. Los usuarios temieron que la empresa destruyera el programa (ya lo había hecho con Skype), pero afortunadamente el resultado fue esta app, de buena usabilidad, muy bonita y de excelente compatibilidad.

3. A normal lost phone. No, no es un programa para encontrar nuestro teléfono cuando lo hemos extraviado. Se trata de un juego con una simple y muy buena premisa. Al prender la app, nuestra pantalla se transforma en un teléfono ajeno, en el cual encontramos pedazos de información. Así, recibimos mensajes, podemos revisar el archivo y todo para poder descifrar el misterio en torno a quién era el dueño del teléfono y qué le sucedió.

4. The Great Course Plus. Si no quieren gastar su tiempo jugando Mario o descubriendo misterios, esta app es la que necesitan. Es una recopilación de grandes clases por los mejores profesores de Estados Unidos. Por ejemplo, Neil de Grasse (Cosmos) explica los misterios del universo. También hay guías para hablar italiano, aprender a dibujar, hacer mejores presentaciones en público y NatGeo enseña las claves de una buena fotografía. Entre muchas otras cosas. Es por suscripción, pero el primer mes es gratis.

5. Instagram. Nada mucho que agregar de esta app, salvo que su gran mérito está en que reemplazó a SnapChat básicamente copiando casi todas sus funciones. La explosión de esta red social es tal que Snap (empresa matriz de SnapChat) está en serios problemas, ya que simplemente no ha podido consolidarse en la red del futuro. Y todo gracias a Instagram.

6. Wemogee. Un noble y muy necesario esfuerzo de Samsung. Esta app está hecha para ayudar a comunicarse a usuarios con ciertos problemas cognitivos. Ha sido tremendamente útil en aquéllos que tienen afasia (trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una patología cerebral), ya que permite armar oraciones usando emojis. La app fue diseñada en conjunto con terapeutas del lenguaje e incluye una librería de 140 frases expresadas en emojis. Excelente ejemplo de lo útil que puede ser tener un computador tan poderoso en la mano y contar con las aplicaciones adecuadas.

7. Musica.ly. Parte red social y parte editor de videos, Musical.ly permite a los usuarios crear sus propios videos musicales. La aplicación es bastante popular especialmente entre los adolescentes. A principios de este año, se asoció con Apple y, además, consiguieron su propia categoría en los Billboard Music Awards para una categoría que destaca al artista más cubierto de su red. ¿Ya la bajó?