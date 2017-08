Andrés Gomberoff: “La ciencia nace del corazón de la locura”

Por: Carla Sánchez M.

Fotos: Verónica Ortíz

"La física es como el sexo. A veces origina cosas útiles. Pero no es esa la razón por la que lo hacemos”. La frase se atribuye al físico estadounidense Richard Feynman, ganador del Nobel en 1965 por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica y el gran héroe de Andrés Gomberoff, doctor en Física de la Universidad de Chile y postdoctorado en la Universidad de Syracuse, Nueva York. “Esa frase es mítica, porque no se sabe si realmente Feynman la dijo, pero conociendo su estilo cool me calza perfecto”, dice el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECS)...

“No me gusta esta forma gremialista que hay entre los científicos de quejarnos tanto. Veo que hay demasiados intereses en conflicto”. “Esta medición (basada en los papers) ha creado unos círculos que se autorreproducen y que son bastante malignos, porque le quitan la cuestión más lúdica, más loca. Hay mucha política”.

