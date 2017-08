Apple supera las expectativas de ventas gracias al iPhone

Los iPhone siguen siendo el producto estrella de Apple y nuevamente volvieron a salvar los resultados de la compañía.

Las ganancias del gigante tecnológico se dispararon 11,79% a US$ 8.720 millones en el tercer trimestre fiscal (abril-junio), equivalente a US$ 1,67 por acción. Eso se compara con los US$ 7.800 millones que ganó en igual período de 2016.

Sus ingresos, en tanto, crecieron 7,2% a US$ 45.410 millones, impulsados precisamente por un salto mayor a lo esperado en las ventas del smartphone.

Los envíos del equipo de telefonía llegaron a 41,03 millones de unidades, un crecimiento de 1,6% respecto de igual período del año anterior, y más de lo que esperaban los analistas.

Para el trimestre en curso, en tanto, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil pronosticó ingresos totales por entre US$ 49 mil millones y US$ 52 mil millones, superando las proyecciones de la mayoría de los analistas que cubren el sector.

El iPad, quizá el producto más estancado de Apple, vuelve a la vida y pasa de rozar los 10 millones de unidades vendidas a llegar a superar los 11 millones.

Mientras que el iPad representa unas ventas de US$ 4.970 millones y los MacBook llegan a US$ 5.590 millones, el iPhone multiplica por cinco ambas cifras y alcanza los US$ 24.850 millones.