Un error de Apple confirma dos características del iPhone 8

Como cada año, esperamos que en septiembre Apple realice su evento anual en el cual presenta sus nuevos iPhone. Este año, esperamos el iPhone 7S, 7S Plus y una versión especial por los 10 años de la compañía, y es de este último que se han filtrado dos características.

Desde hace un par de días, los desarrolladores pueden tener acceso al código fuente del Apple HomePod (su altavoz inteligente), y ha sido aquí donde Steve Troughton-Smith encontró referencias sobre el nuevo sistema biométrico para desbloquear el iPhone con el rostro, así como el diseño frontal del smartphone.

Respecto al desbloqueo facial, Steve descubrió que, a diferencia del sistema utilizado por Samsung en el Galaxy S8, el de Apple será muy distinto, ya que utilizará infrarrojos que incluso funcionarán en la oscuridad y con ángulos diferentes que reconocerán al usuario aunque alguna parte de la cara esté cubierta.

Steve también ha conseguido el ícono del iPhone 8, que sorpresivamente coincide con las filtraciones anteriores, por lo que prácticamente podemos dar por hecho que el nuevo iPhone tendrá una pantalla sin marcos y sin su icónico botón Home.

But wait, there’s more: images of the new iPhone form-factor are also present. 😅 A lot of people at Apple are going to have a nasty Monday… https://t.co/BdmasKVVgI

— Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 de julio de 2017