Según Google, a las startups chilenas les falta calidad para escalar al mercado global

Google Launchpad Accelerator, el programa de acelaración intesiva de Google, busca apoyar emprendimientos tecnológicos de países emergentes de América Latina, Asia y África, en su escalamiento mundial.

Para lograr este objetivo, la multinacional lleva a equipos de las 33 startups seleccionadas a las oficinas del programa, ubicadas en San Francisco, California. Son dos intensas semanas de trabajo -que comenzaron el 17 de julio- donde los emprendedores reciben mentorías especializadas, charlas y hacen negocios en tiempo récord.

Por primera vez en los cuatro años que se realiza, participa un emprendimiento chileno, ComparaOnline fundado por Sebastián Valin.

Francisco “Paco” Solsona, a cargo del desarrollo del programa en países de habla hispana, comenta que de a poco han ido sumando países al Launchpad, y Chile ingresó muy tarde en versión anterior, por lo que recién en esta cuarta edición pudieron considerar empresas locales.

No obstante, resalta positivamente el aumento de startups nacionales y la cultura emprendedora del país, por sobre otros en la región. “Los chilenos tienen una mente emprendedora, entienden lo que significa emprender y van el camino correcto”, dice.

Pero también identifca dos brechas importantes que, en su opinión, están impidiendo al país escalar en comparación a otros países.

La primera, explica, está en la industria del Venture Capital, donde faltan recursos en etapas intermedias, de US$ 200 mil a US$ 750 mil. Agrega que en Chile, conseguir ese capital es más difícil, incluso, que en México o Brasil, ya que los inversionistas no apuestan por startups.

“Entienden el ecosistema, saben de riesgo, pero no están invirtiendo esas cantidades que son necesarias”, afirma Solsona. Una alternativa para subsanarlo, dice, es reeducar a los inversionistas.

El otro problema, en tanto, es que a los emprendimientos locales les falta mucha calidad técnica, pese a que hay excepciones. Según Solsona, muchos creen que crear una startup es fácil y replican modelos de negocio –algo que de acuerdo a Glasberg ya no debería siquiera considerarse- o crean una solución fácil, descuidando la complejidad de hacer un buen producto, tanto en la experiencia de usuario como en la calidad técnica.Algo que se podría corregir, dice Solsona, con mayor roce, competencia y mentorías.

El ejecutivo añade que es necesario presetarle atención, considerando que en la etapa de escalamiento internacional, al competir con Brasil, Argentina, México o EEUU, la startup y su desarrollo tiene que ser de mejor calidad.

“Quizá, el que sea tan fácil conseguir recursos ha sido contraproducente con la calidad (…) Ahora, tienen que olvidar el mercado chileno, porque es muy pequeño, y enfocarse en el mercado internacional”, advierte el ejecutivo.

