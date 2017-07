Twitter no logra aumentar número de usuarios y se desploma en bolsa

Twitter aumentó sus pérdidas y redujo sus ingresos en el segundo trimestre de 2016, un período en el que, pese a las fuertes inversiones en video y los esfuerzos por expandir su alcance, mantuvo su número de usuarios activos al mes en 328 millones, el mismo que entre enero y marzo.

En los resultados entregados esta mañana, la empresa del pajarito azul reportó un descenso de 4,7% en sus ingresos, que llegaron a US$ 573,9 millones en el período. Las entradas por publicidad cayeron 8% a US$ 489 millones. En tanto, las pérdidas crecieron a US$ 116,5 millones, impulsadas por su inversión de US$ 55 millones en la compra del servicio de steaming de música alemán, SoundCloud.

Los analistas no están contentos. Brian Wieser, de Pivotal Research, dijo a Bloomberg que la empresa "es una plataforma de nicho. Siempre lo fue y siempre lo será".

Por su parte, el director administrativo de Wedbush Securities, Michael Pachter, dijo a Reuters que "lo que importa son los usuarios mensuales activos. En general no crecieron, y en EEUU cayeron".

En su comunicado, la empresa informó que no espera un crecimiento importante en las ventas para la segunda mitad del año. En el tercer trimestre, prevé generar utilidades de entre US$ 130 millones y US% 150 millones, en línea con analistas consultados por Bloomberg.

