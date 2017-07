Amazon se convierte en la cuarta mayor compañía del mundo

Amazon lo pasa bien la bolsa, como casi la mayoría de los gigantes de Internet. La compañía dirigida por Jeff Bezos subió una vez más en Wall Street y ahora alcanza un lugar de privilegio en el que están sólo tres firmas más.

Amazon cerró la jornada con un alza de 1,24% a un máximo histórico de US$ 1.052,80. Con este resultado, la capitalización bursátil de la mayor empresa de comercio electrónico del mundo llega a unos inéditos US$ 503.212 millones.

Así las cosas, Amazon se encumbra como la cuarta mayor compañía del mundo por valor en bolsa y sólo es superada por Apple (US$ 796 mil millones), Google (US$ 665 mil millones) y Microsoft (US$ 571 mil millones).

Haber comprado acciones a principios de año era a todas luces una buena inversión ya que el papel de la empresa acumula una rentabilidad de 40,4%.

Justo en el día en el que marcó récords, Amazon anunció también que ofrecerá nada más y nada menos que 50.000 puestos de trabajo en su "Día del empleo", el primer evento de este tipo que organiza.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.