Apple estaría preparando un nuevo iPhone SE

A menos de dos meses de la próxima keynote de Apple, donde al empresa presentaría el iPhone 8 y los 7S y 7S Plus, se rumorea de que antes de estos dispositivos veríamos otro smartphone de la famlia SE en un evento a finales de agosto.

Según apunta el medio francés iGeneration, Apple podría presentar en agosto una versión mejorada del iPhone SE y que haría que Apple entrara a competir con la gama media, ya que llegaría al mercado por unos US$460 dólares.

Según indica el medio, la fortaleza del nuevo modelo de iPhone SE estará en que la potencia del terminal volverá a basarse en un chip un escalón menos del más avanzado de la compañía (ahora mismo es el A9) pero apostaría por un nuevo diseño con una pantalla más grande.

El iPhone SE no se presentaría al mismo tiempo que los rumoreados iPhone 8 y iPhone 7S y 7S Plus, sino que Apple dividirá los anuncios con la intención de separarlos en el mercado y no canibalizar sus ventas.