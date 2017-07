Vendo mis habilidades

Por: Federico Willoughby Olivos

Fiverr.com. Existe desde 2010 y en él uno puede encontrar diseñadores, programadores, expertos en marketing, visualizadores, etc. En sus inicios, todos los servicios valían 5 dólares y como eso no era sustentable en el tiempo, cambiaron a un servicio donde cada freelancer publica cuánto cobra por su trabajo, al tiempo que se transparentan los comentarios y recomendaciones de quienes ya los han contratado. Funciona bastante bien y puede ser una buena alternativa para los emprendedores (como ejemplo, se pueden mandar a hacer logos por 5 dólares, con revisiones infinitas, todo en 24 horas). Además, el pago no se libera hasta que el cliente está satisfecho. Hace poco lanzaron Fiverr Pro, mismo sitio pero con una modificación importante: es un sello que se otorga sólo a los mejores profesionales de la plataforma. Es una manera de garantizar la calidad del servicio y atraer a las empresas. Suele ser más caro.

Konsus.com. Opera en Palo Alto y a través de su sitio los clientes pueden comprar diseño web o trabajo de investigación por 35 dólares la hora. Por ejemplo, una presentación de Powerpoint cuesta 29 dólares por hora y la generación de leads de LinkedIn cuesta 19 dólares. Para comprar, los clientes seleccionan un elemento del menú, completan la información relevante y hacen clic en “empezar ahora”. Konsus encuentra un freelancer para completar el proyecto. No hay negociación, no hay clasificación a través de currículos y no hay cotizaciones solicitantes. El objetivo de Konsus es hacer que la contratación de trabajadores freelance sea tan fácil como colocar productos en un carrito de compras en línea. Además, cuentan con encargados de proyectos que monitorean que el proceso salga bien. Trabajan con empresas como Accenture, HP, Deloitte, Santander, entre otras.

Taskrabbit.com. Funciona en Estados Unidos y, a diferencia del resto, no opera en el mundo virtual sino que se trata de una plataforma que entrega servicios “análogos” como colgar un televisor, arreglar una cañería, mover muebles muy pesados, etc. Incluso, tuvieron una pequeña aparición en un episodio de la comedia de HBO Silicon Valley, en el que un grupo de tipos con la polera de la empresa aparecían comprando los víveres de otros en un supermercado. Es más cercano a la moral de Uber, pero igual cae dentro de la venta de servicios. En Chile, lo más cercano es CornerShop.

Envato.com. Una de las empresas de servicios digitales más exitosas de Australia. Al igual que Fiverr, lo que ellos hacen es abrir un mercado donde se venden distintos servicios para la economía digital. Su fortaleza está en que poseen una serie de sitios donde la gente se conecta y les pide trabajos a diseñadores web de todo el mundo. Entre ellos está el famoso Themeforest (ubicado entre los 300 sitios más visitados del mundo), que ofrece diversas y muy populares planillas de diseños para WordPress. Buena opción para encargar trabajos u ofrecer servicios.

Logojoy.com. Una pequeña pero radical vuelta de tuerca es lo que ofrece este sitio. En este caso, no es un mercado, sino una solución para quienes no quieren perder tiempo ni dinero en diseñar un logo. A través de Inteligencia Artificial y con sólo responder algunas preguntas, diseñan logos y branding en cosa de minutos. No hay que pagar nada, pero si te gusta el diseño, cuesta solo 65 dólares obtener todos los archivos. Hace poco levantaron, en su primera ronda de financiamento, casi un millón de dólares y en apenas seis meses han vendido 11 mil logos. Nada mal para una empresa que sólo tiene 15 empleados.