Elon Musk dice que la Inteligencia Artificial es un riesgo para la humanidad

En el marco de una reunión de la National Governors Association, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, comentó sobre la necesidad de una regulación que supervise el desarrollo de la Inteligencia Artificial, ya que se trata del "mayor riesgo al que se enfrenta la civilización" con respecto al empleo y la desestabilización social.

“Yo llevo años sonando las alarmas al respecto, y lo seguiré haciendo. Pero hasta que la gente no vea robots en las calles matando personas no sabrán cómo reaccionar, porque lo ven como algo etéreo, que no podría suceder”, aseguró el empresario.