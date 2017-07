Un tuit podría haber revelado el aspecto del Samsung Galaxy Note 8

Samsung Exynos presentó en un tuit su nuevo procesador Exynos 8895, pero lo interesante de la imagen que acompañaba el anuncio era el dispositivo, que parece ser el Galaxy Note 8, aunque sin botón de encendido.

El Note 8 tendrá la no difícil tarea de hacer olvidar a los usuarios el error que supuso el Note 7, además de ser el smartphone que le haga el peso al nuevo iPhone que saldría en septiembre.

Hasta ahora, se han filtrado algunos detalles de su diseño y características técnicas, entre las cuales se encuentra su tamaño, que se espera sea mayor que el Galaxy S8 y su pantalla sea curva en ambos lados, además de un mejor lápiz stylus.

Habrá que esperar a finales de agosto para saber si es o no el diseño de su nuevo buque insignia.

