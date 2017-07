Conoce los cuatro tipos de usuarios de Facebook

Un nuevo estudio realizado por tres investigadores de la Universidad Brigham Young, en Utah y ublicado por la International Journal of Virtual Communities and Social Networking, afirma que en Facebook podemos encontrar cuatro tipos de usuarios.

En el relevamiento, los expertos hicieron un listado de 48 afirmaciones y le pidieron a unos 1.000 usuarios activos de esta red social cuán identificados se sentían con ella, de este modo, los investigadores pudieron clasificarlos en los siguientes:

Constructores de relaciones

Según el estudio, estas personas utilizan esta plataforma para fortalecer las relaciones existentes con familiares y amigos. Facebook es una extensión de su vida offline. Este tipo de personas suelen compartir mucho y ver gran cantidad de los videos y fotos que se publican. Comentan frecuentemente en las publicaciones de los demás y participan en las conversaciones.

Mirones

Este grupo siente una "obligación social" de estar en Facebook. Se podría decir que ven a Facebook como una herramienta de la vida moderna de la que no puedes escapar. El punto interesante es que no suelen publicar información personal, compartir fotos o estados. Ni siquiera comentan mucho o dan me gusta a otras cosas.

Pregoneros

Suelen ser activistas, periodistas u organizadores de eventos que ven a Facebook como una plataforma en la que promocionar sus intereses. Publican sin importarles si alguien lee o da me gusta. Suelen compartir los últimos memes o intentan concienciar sobre las últimas noticias alarmantes. Sin embargo, no suelen compartir información privada o personal en la red social.

Selfies

Suelen utilizar Facebook como los constructores de relaciones (publicando fotos, videos, comentando, etc.) pero, sobre todo, lo hacen para llamar la atención sobre su persona. Cuantos más me gusta reciban, más se sienten aprobados por sus compañeros.