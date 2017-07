Snapchat se derrumba en bolsa y se ubica por debajo de su debut bursátil

Las acciones de Snap, la matriz de Snapchat, se desploman en Wall Street y se ubican por debajo del precio con el que debutó en el mercado bursátil el 1 de marzo pasado (US$ 17).

Los papeles de la firma dueña de la popular app se ubica en US$ 15,92, lo que supone una caída de 6,3% en relación al cierre de ayer.

Las fuertes y constantes bajas que han mostrado sus acciones en las últimas semanas van de la mano con las dudas de los inversionistas sobre la capacidad de la empresas de crecer en medio de la dura competencia en el mundo de las redes sociales.

"El ritmo de crecimiento de la monetización puede no ser tan rápido como el modelo original", dijo Mark May, un analista de Citigroup Inc., en una nota en que rebajó la acción el mes pasado. "Esperamos que el crecimiento de los usuarios siga siendo modesto a corto plazo".