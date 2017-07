Negocios B: Tierra de nadie

82,7% de los créditos se va a las grandes empresas, que son el 0,4% de todas las compañías en Chile. Con este dato como base, el ex decano de Economía de la U. San Sebastián, Aníbal Pinto, creó en 2015 Bolsa Emergente, una plataforma transaccional que contacta a pymes con inversionistas, ya sea para levantar capital, encontrar socios, o venderse. “Cuando una empresa lleva un cierto tiempo en el mercado y quiere crecer, le es difícil conseguir financiamiento competitivo. No tiene el tiempo ni los recursos para levantar inversionistas y no es foco de incubadoras de negocios”, señala.

Partió como una plataforma de crowdfunding de acciones. Sin embargo, al poco andar, Pinto se dio cuenta de que la cantidad de operaciones en equity era muy baja y el costo de transacción muy alto. Y dio un giro al negocio hacia la distribución de crédito.

¿Cómo funciona? A través de la web, las empresas ingresan sus requerimientos y la plataforma los distribuye de forma automática a una amplia red de entidades financieras –bancos nacionales y extranjeros, compañías de seguro, fondos de inversión, family offices, e inversionistas privados– que le ofrecen diferentes alternativas de financiamiento.

Para ingresar al sistema, la compañía debe facturar entre 1 millón y 25 millones de dólares al año, contar con un plan de inversión definido y tener necesidades de financiamiento. Desde que fue creada en 2015, Bolsa Emergente ha levantado más de 20 millones de dólares y más de 200 empresas se han inscrito en la red.

“Nuestra propuesta de valor es que a través de la web se eliminen los costos de transacción para obtener el crédito, se maximicen las posibilidades de obtenerlo y que se le entregue la posibilidad a la empresa de elegir la mejor opción de financiamiento”, señala Pinto, director ejecutivo de la compañía, que cuenta desde sus inicios con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este año, la matriz de Bolsa Emergente se trasladará a Delaware, Estados Unidos, y se constituirá en Perú y Colombia.