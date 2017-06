[Review] Huawei P 10 Plus, una de las mejores cámaras de smartphone

Hace pocos meses se lanzó en Chile el Huawei P 10, al cual le hicimos su respectivo review, y hoy te comentamos las principales características de su hermano mayor, el Huawei P 10 Plus, que mejora ciertas características de su hermano menor, sobre todo en lo que se refiere a la cámara, tema en el que me voy a centrar especialmente.

El Huawei P 10 Plus llega a Chile en colore Graphite Black, mismo color que el dispositivo que tenemos en nuestras manos. Es un poco más grande que el P 10, pero aún así no es incómodo en la mano, aunque si te gusta escribir con una sola mano, es un poco incómodo hacerlo (sobre todo si tienes las manos pequeñas).

En cuanto al lector de huellas, tiene la misma función que el P 10, es decir, que se puede configurar para que actúe como un "botón home" o dejarlo solo como lector de huellas, que desbloquea el dispositivo de forma casi inmediata.

Características

Pantalla de 5,5 pulgadas con resolución QHD 2K

Procesador de HiSilicon Kirin 960 de ocho núcleo

6GB de memoria RAM

128GB de almacenamiento interno amplables con tarjeta microSD

Cámara trasera dual: sensor de 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, óptica Leica

Cámara frontal de 8 MP

Batería de 3750 mAh con carga rápida (4.5 V, 5A)

Android 7.0 Nougat con Emotion UI 5.1

Lector de huellas dactilares

Compatible con 4G+ y preparado para 4.5G

Medidas: 153,5 x 74,2 x 7,2 milímetros y 165 gramos

Software y batería

El dispositivo viene con Android 7.0 Nougat, una de las más recientes del sistema operativo de Google, pero además está personalizada con una interfaz creada por la propia Huawei: EMUI, que ya encontrábamos en el Mate 9, pero que ahora viene en la versión 5.1.

Este dispositivo también es bastante veloz. Su procesador (Kirin 960) puede hacerle la competencia a un procesador Qualcomm.

En cuanto a la batería, incluye una batería de 3.750 mAh. De hecho en media hora (cargándolo desde cero) ya puedes tener una carga de 54% gracias a la carga rápida que proporciona su cargador (valga la redundancia). La carga completa demora poco más de una hora y tiene una usabilidad de prácticamente 12 hora, usando las apps más comunes, como son Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Messenger, Chrome, Gmail y Pokemon Go.

En el uso diario, el smartphone no te dará problemas para llegar a casa con suficiente batería para enviar más mensajes o navegar por Internet. Otra cosa interesante (un dato freak, por así decirlo) son los temas que vienen con el equipo. Personalmente, usé el de pandas.

Fotografía

El Huawei P10 Plus tiene doble cámara trasera, una de 20 megapíxeles a color y la otra de 12 megapíxeles blanco y negro, ambos con una apertura f/1.8 con un par de flash LED con doble tonalidad y enfoque automático láser, estabilización óptica, HDR y videos en 4K.

La cámara frontal es de 8 megapíxeles con flash de pantalla. Además, puedes sacar fotos con difuminado de fondo en el modo retrato. También puedes grabar videos en Full HD 1080p.

Cuando abres la cámara, puedes elegir los aspectos básicos como son flash o zoom, pero sobre el botón de captura, puedes desplegar un menú para funciones más profesionales, tales como la apertura, exposición, balance de blancos e ISO, los cuales puedes ajustar como en una cámara profesional.

Al deslizar la pantalla a la derecha, puedes encontrar más opciones como monocromático, panorámica, toma nocturna, etc.

Una característica del P 10 Plus, que lo diferencia de su hermano menor, es que en las fotos refleja los colores mucho más saturados (o más brillantes), lo que le da más vida a las fotos, aunque a veces esto puede ser exagerado para ciertos efectos.

Si bien la cámara logra una iluminación muy profesional, a veces ilumina demasiado la escena, aunque para corregir eso está el modo manual, pero si no sabes usarlo muy bien, y lo prefieres usar automaticos, debes elegir bien qué es lo que quieres destacar. Por ejemplo, si pones un paisaje y colocas tu dedo en el cielo, las nubes se verán muy nítidas con todas sus sombras, pero si lo colocas en el suelo, las nubes se verán uniformes y a veces muy iluminadas.

Gracias a la difuminación del fondo, los retratos salen profesionales y muy nítidos, y borra las imperfecciones de la cara, tanto en la cámara frontal como en la trasera, así que es perfecto apra hacer selfies y retratos. Las fotos en monocromático también salen excelentes,sobre todo si los colores son muy contrastados entre sí. En interiores las fotos en blanco y negro salen mucho mejor que al aire libre, pero en ambos casos son impresionantes.

En lo que cojea un poco es en el zoom y el modo nocturno. En ambos casos, las imágenes se ven con mucho ruido o poco nítidas.

En resumen, el Huawei P 10 Plus es un gran dispositivo, que está a la altura de smartphone como el Samsung S7 Plus y el iPhone 7 Plus, tanto en rapidez como en la cámara, que es en lo que más destaca. Además, su carga rápida es ideal para quienes no tienen mucho tiempo para cargar su móvil o que lo usan mucho durante el día sin tener acceso a un cargador.

Puedes adquirir el Huawei P10 en las tiendas de retail y la tienda oficial de Huawei de Mall Plaza Vespucio desde $$599.990.

Muchas gracias a Huawei por facilitarnos el modelo P10 Plus para realizar este review.

Puedes ver más fotos sacadas con este dispositivo (sin retoque) haciendo CLICK AQUÍ.