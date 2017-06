Cómo ver los partidos de La Roja a través de tu smartphone

La selección chilena ya está lista para disputar la Copa Confederaciones 2017, que se realizará en Rusia entre el 17 de junio y el 2 de julio, y junto con ello, en Chile, miles de personas se aprestan a ver los partidos del representativo. ¿Pero qué ocurre cuando no hay un televisor a mano para ver los encuentros?

Si eres un fanático de La Roja y no quieres perderte ningún partido, una opción es verlo a través de tu smartphone. Es aquí cuando surgen muchas preguntas: ¿es seguro?, ¿cómo lo hago?, ¿cuántos datos móviles gasto?

Huawei Chile entrega los mejores consejos para disfrutar de este torneo de las mejores selecciones del mundo en tu smartphone.

Los fanáticos pueden seguir las transmisiones a través de los portales online de los canales de televisión que los televisan vía streaming. En televisión abierta, los derechos pertenecen a TVN, Mega y Canal 13, mientras que en la de pago a DirecTV.

Otra opción es bajar aplicaciones de televisión, las que se encuentran disponibles tanto para iOS como Android de manera gratuita. Lo recomendable en este caso es hacerlo de un lugar confiable, así como revisar los permisos que exigen al momento de instalarla. En estas dos posibilidades, es ideal conectarse a una red Wifi, ya que el consumo de datos, ocupando la mejor resolución (1080p), puede llegar hasta 2GB de datos móviles.

Una tercera opción es instalar sintonizadores de TV digital. Para esto, los teléfonos deben tener conexión USB OTG. En el caso de Huawei, todos sus dispositivos de gama alta ofrecen esta opción, tanto el Mate 9 como el Huawei P10 y el Huawei P10 Plus. El beneficio es que el sintonizador no necesita conexión a internet, por lo que no hay uso de los datos del plan. Este tipo de aparatos se vende o se subasta en sitios de remates y se ofertan en algunas tiendas tecnológicas. Su precio varía entre $ 10.000 y $ 20.000.

Una última alternativa para aquellos que prefieren escuchar los partidos o que necesitan más discreción para seguirlos es descargar alguna aplicación de radio en el celular. Solo se recomienda que se haga de un sitio confiable y seguro.