¿Pagarías más de US$ 2,5 millones por cenar con Warren Buffet?

Desde el año 2000, el presidente y CEO de Berkshire Hathaway organiza una subasta en la que el mejor postor gana una velada en su compañía. Se trata de una iniciativa filantrópica, ideada por su fallecida esposa Susie, que el millonario ha llevado a cabo durante 18 años consecutivos.

En total, Buffett ha recaudado unos US$ 25 millones en favor de la organización benéfica Glide, que desde su sede en San Francisco (California) provee de comida y atención sanitaria a personas desfavorecidas.

El primero que pujó (y ganó) por compartir mesa y conversación con el directivo únicamente pagó US$ 25.000, una cifra que se multiplicó por diez apenas tres años después. En esta ocasión, un anónimo comensal ha desembolsado un total de US$ 2,68 millones para poder conocer al Oráculo de Omaha, una cantidad muy por debajo del récord de US$ 3,46 millones que otras personas que prefirieron no dar a conocer su nombre gastaron para disfrutar de su compañía en 2012 y en 2016.

El ganador de la subasta puede acudir solo o con un máximo de siete acompañantes a la cena que tiene lugar en el restaurante Smith & Wollensky de Nueva York.

Esta velada no sólo supone una oportunidad fantástica para conocer al mítico inversor, tomar nota de los 'trucos' que tenga a bien revelar o recibir alguno de sus valiosos consejos, también puede dar un empujón a la carrera profesional de los comensales, como le ocurrió a Ted Weschler. El gestor de fondos, que ganó la subasta en 2010 y 2011, impresionó de tal manera al magnate que no dudó en contratarle y ahora administra una cartera de acciones de Berkshire Hathaway valorada en US$ 10.000 millones .

Revise el artículo completo en Diario Financiero.