Ya puedes ver el capítulo estreno de la primera serie de Apple

Planet of the Apps celebra el mundo de las apps y el mundo de desarolladores talentosos que las crea.

Presentado por Zane Lowe con las figuracion de los asesores Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Gary Vaynerchuk and will.i.am, la serie destaca desarolladores que tienen la vision para formar el futuro, resolver problemas reales, e inspirar cambio dentro de nuestras rutinas diarias. Planet of the Apps es co-producida por Propagate y Apple.

De momento solo el primer capítulo está disponible, y cada martes se estrenaráuno nuevo. Si estás suscrito a Apple Music, solo debes abrir la sección dedicada a Planet of the Apps que te vas a encontrar en la sección de destacados.

Planet of the Apps está disponible en los idiomas inglés (con subtítulos opcionales), italiano, alemán y francés, a calidad 720p o 1080p. El show no está doblado al español, en todos los países de habla hispana en los que Apple Music está disponible.