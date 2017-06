20 empleados de Uber son despedidos por acoso sexual

Susan Fowler, ingeniera de software narró a principios de año su etapa de trabajo para Uber estuvo llena de sexismo, abuso corporativo y despotismo. La empresa abrió una investigación supervisada por Arianna Huffington, quien aseguró que “no existía ningún problema sistemático” de acoso sexual dentro de Uber.

Ha salido a la luz que Uber acaba de despedir a 20 empleados y advertir a otros 30. Y seis más han recibido un aviso final. Uber lleva revisadas 215 quejas y hasta en 100 casos determinó que no debía tomar ninguna medida, pero las pesquisas siguen su curso y estas cifras podrían aumentar a medida que surjan nuevas alegaciones.

El exfiscal general Eric Holder dirige esta investigación independiente y un bufete de abogados externo (Perkins Coie) investiga todas las quejas de los empleados. Se espera que las conclusiones sean presentadas a un grupo de miembros del consejo de Uber y que un resumen acabe haciéndose público.

2/ And here’s a further breakdown of the 215 claims: pic.twitter.com/yLhFGvgmlJ

— Uber Comms (@Uber_Comms) 6 de junio de 2017