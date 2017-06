La curiosa anécdota que dio origen a WhatsApp

¿Whatsapp es argentino? Sí, en parte. El cocreador de la aplicación de mensajería, el ucraniano-americano Jan Koum, reveló que tuvo la idea de la app durante una visita a la Argentina donde tuvo muchos problemas para comunicarse con amigos y seres queridos.

"En 2008, empecé a viajar mucho, estuve en la Argentina, Rusia, Ucrania, Hungría, Israel, un montón de países. Fui y vine durante dos o tres meses y durante ese tiempo me costaba manterme en contacto con mis amigos", dijo en un video.

"Mientras estaba en Argentina lograr que la gente me llame o llamar a la gente era muy difícil, conseguí una tarjeta SIM pero no logré entender cómo hacer para que me llamen por los códigos de marcación y los prefijos tan complicados y yo estaba como ¡argh!", añadió.

Para llamar a un celular de Argentina desde el exterior primero hay que marcar el número de salida internacional que es 00. Luego hay que poner el código del país, que es 54, 9, más el código de área del celular sin el 0. Luego el número de celular pero sin poner el 15.