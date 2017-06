Estas fueron todas las novedades que presentó Apple en la WWDC 2017

La conferencia de desarrolladores de Apple ha tenido muchas novedades, tanto grandes como pequeñas, pero todas igualmente importantes. Este es el resumen de lo que mostró Apple en la WWDC 2017.

Watch OS 4

La nueva versión del sistema operativo cuenta con tres nuevos tipos de esfera interactiva. El primero muestra las notificaciones del calendario basadas en Siri actualizadas en tiempo real. El segundo tipo de esfera es un caleidoscopio formado por cualquier imagen que queramos. Finalmente, los fans de Toy Story podrán tener a Buzz, Woody o Jessie dando la hora.

La aplicación de actividad ahora cuenta con nuevas animaciones para los logros. En cuanto a la aplicación nativa de entrenamientos del Apple Watch, se ha enriquecido con una nueva interfaz que ofrece más información accesible desde la esfera de Siri.

MacOS High Sierra

Una de las principales novedades a las que se refirió el ejecutivo fue a la velocidad de Safari, pues de acuerdo a sus palabras, en High Sierra es el navegador más veloz, ofreciendo un 80% mejor desempeño que el que ofrece Chrome. Además, en el nuevo sistema operativo, Safari bloqueará la reproducción automática de los sitios web que no piden permiso previo al usuario.

Así mismo, la actualización de Safari incluirá un método para impedir que utilicen nuestro comportamiento para seguir ofreciéndonos el mismo producto a donde vayamos. En cuanto a la app de fotos, encontramos nuevos filtros para encontrar imágenes más rápidamente, además de algunas mejoras en el reconocimiento facial y una sincronización al instante con todos los dispositivos.

Renovación de iMac, MacBook Pro y MacBook

Los nuevos iMac cuentan con una mejor pantalla, que Apple considera la mejor que han hecho jamás. El panel ofrece hasta 500 nits de brillo, lo que se traduce en 43% más brillo que la generación pasada. Los modelos de 21,5" podrán contar con hasta 32 GB de memoria RAM, mientras el modelo de 27" hasta con 64 GB. Por último, el iMac ahora incluye dos puertos Thunderbolt 3 USB-C.

En el caso de los MacBook, la mejora se encuentra bajo el capó. Sus procesadores han sido actualizados a la nueva generación de Intel Kaby Lake. Además, el modelo básico del MacBook Pro ahora es 100 dólares más barato.

El nuevo iMac tienen el siguiente precios:

iMac 21,5" desde los 1099 dólares

iMac 21,5" Retina 4K desde los 1299 dólares

iMac 27" Retina 5K desde los 1799 dólares

Los nuevos MacBook tienen el siguiente precio

MacBook desde los 1299 dólares

MacBook Pro 13" desde los 1299 dólares

MacBook Pro 13" con TouchBar desde los 1799 dólares

MacBook Pro 15" con TouchBar desde los 2399 dólares

iOS 11

Siri ahora contará con una nueva interfaz visual que nos mostrará múltiples resultados, e incluso nos ayudará a traducir los que estén en otros idiomas. Además, ahora Siri se puede usar para gestión de tareas con apps de terceros, y no solo entenderá nuestra voz, sino que será más inteligente comprendiendo el contexto, intereses y lo que queremos hacer.

Además, tendrá una nueva compresión para los videos, lo que se traduce en menos espacio en el dispositivo y en la nube. Por otra parte, la función "Recuerdos" ahora es más completa e inteligente, ofreciendo distintos modos de visualización, y también se anunciaron algunas mejoras para 'Live Photos' con funciones como Loop, que convierte una Live Foto en un pequeño video que acaba y vuelve a empezar.

El Centro de control en iOS 11 es una pantalla completa con todos los controles, que utiliza 3D Touch para aumentar el uso de cada control. Pero esto no es todo pues la pantalla de bloqueo y centro de notificaciones también recibirán un cambio, aunque parece que no se trata de grandes cambios visuales, sino de la forma en la que los vemos deslizando la pantalla.

El servicio CarPlay no podía quedar atrás y también recibirá algunas mejoras. En primer lugar, aparece una nueva función llamada "No molestar mientras conduzco", que relegará los mensajes no importantes para que no nos molesten mientras conducimos.

HomePod

El Homepod está enfocado a la música, como un Sonos Play, pero con un potente procesador Apple A8 (el mismo que tenía el iPhone 6) y la voz de Siri como motor de su inteligencia artificial. Todo esto enclaustrado en un diseño minimalista que parece inspirarse en el Mac Pro.

El altavoz consta de siete tweeters con control direccional y un woofer de 4 pulgadas, lo que promete agudos sin distorsión y graves potentes. En definitiva, un buen sistema de audio que Apple combina con lo que llama “conciencia espacial” (spatial awareness) para adaptar el sonido al tamaño y la forma de la habitación.

El Homepod también tiene seis micrófonos integrados para que puedas comunicarte con Siri desde la distancia. Puedes gritar “Oye, Siri” y después hacer una pregunta sobre música como “¿cuál era la canción más exitosa de 1983?”. También puedes preguntar sobre noticias, curiosidades, la bolsa, el tráfico, los deportes... o pedirle ayuda con una traducción, para enviar un mensaje, crear recordatorios y temporizadores, etc.