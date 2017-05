¿Cobrar el sueldo en bitcoins? los puntos a favor y en contra

El bitcoin, la moneda virtual por excelencia, está en alza. El crecimiento exponencial del comercio en internet y la alta seguridad de sus transacciones ha provocado que el precio se haya disparado en los últimos meses hasta llegar a superar los US$ 2.700 por unidad recientemente (hoy sube casi 2% hasta US$ 2.200).

En este contexto, los comercios online más innovadores -Microsoft, Tesla, Amazon o Subway, entre otros- han ido incorporando la posibilidad de pago con esta moneda a través de internet para prácticamente la totalidad de los bienes de consumo más comunes.

Estas facilidades, sumadas a la seguridad de las transacciones y de los activos disponibles en la cuenta, así como la escasez de comisiones -el usuario puede decidir si aportar o no una tasa voluntaria para el mantenimiento de la red- hacen que cada vez más empresas empiecen a plantearse la posibilidad de pagar el salario de sus trabajadores -o al menos parte de él- en bitcoins.

Pablo Fernández Burgueño, abogado especialista en bitcoin, es uno de ellos. Percibe el 30% de su salario en bitcoins desde el año 2013, y reconoce que la mayoría de los usuarios de esta moneda no la usan para comprar, sino para especular.

El "altísimo riesgo" del bitcoin hace que Fernández Burgueño no crea en la normalización del pago con esta moneda. "No pagaría en bitcoins a mis trabajadores a menos que me lo pidieran y me dieran autorización expresa", reconoce a Expansión.

Convertir los bitcoins cobrados por una moneda corriente, no tiene por qué ser más complejo que cambiar dinero entre dos divisas comunes como el euro o el dólar.

Existen numerosas casas de cambio en línea que operan del mismo modo que las tradicionales, y aplicaciones móviles como Bit2Me permiten sacar el dinero en euros en efectivo al instante en miles de cajeros. Su nuevo producto es un "cajero automático" de esta divisa virtual que permite el pago instantáneo con bitcoins en tiendas físicas.

