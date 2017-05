Ciudad gourmet

Por: María José Gutiérrez

Fotos: Verónica Ortiz

Kurt Schmidt, esencial

En la entrada hay que registrar la tarjeta de crédito. Puede ser con o sin tope. De ahí en adelante, se puede pedir todo lo que quiera. Tomar una copa en la barra, comer una carne en la mesa compartida y luego beber otro trago en el lounge alrededor de un fogón con un cigarro en la mano. Todo esto mientras de fondo, el Dj pincha música. Algo así es lo que tiene en mente Kurt Schmidt, el chef detrás del exitoso y premiado 99 para su nuevo proyecto: Prima.

Después de siete años, Schmidt vendió el Café Onos –que ofrecía menús por 3.500 pesos adentro del centro Plus Médica– y necesitaba un lugar de bodega. Así llegó a una casa antigua de fachada árabe en Providencia, al lado del restorán El Polluelo Amarillo. En el camino se “embaló” y decidió apostar por un nuevo proyecto que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta ahora: un bar de tres barras –la primera para los tragos, la segunda para el Dj y la tercera para la cocina–, donde cabrán 99 personas.

Siguiendo la línea artesanal del 99, los macerados, destilados, cervezas y gaseosas serán hechos en casa. Aunque, al mismo tiempo, las personas podrán tomarse una piscola. Gran novedad para Schmidt, que en su restaurante no vende Coca-Cola. “Me estoy democratizando por un tema de mercado. En el otro lugar yo te llevo a una experiencia donde quiero proponerte algo. Acá quiero que te sientas libre y cómodo”, explica.

Prima abrirá sus puertas en agosto y funcionará a partir de las 6 de la tarde y hasta las 4 am los fines de semana. “El 99 es muy protocolar. Tiene el tema de las reservas, lo cual a veces limita al que quiere pasar y comerse algo sin tener que probar 9 o 12 platos. Con esto quiero llegar a otro tipo de gente, servicio, otro formato”.

En la línea de la cocina habrá sólo un fuego grande y un horno a brasas. “Voy a volver para atrás-atrás-atrás, a lo primario, hacer cosas bien hechas pero con sabores de parrilla”, señala. Por ejemplo, camarones vivos que del agua salen al horno de brasas y de ahí al plato; vongoles; cortes de carne preparadas al vacío, roneadas y terminadas en el horno.

La carta aún no está terminada, pero contará con 15 platos para compartir –con montajes simples–, además de jamones, quesos y cecinas fabricados en los laboratorios del segundo piso. Al igual que las demás materias “primas” de Schmidt.

Ciro Watanabe, Osaka 2.0

El 1 de mayo salió del hotel W después de casi ocho años. Desde entonces, el chef peruano de ascendencia japonesa Ciro Watanabe, responsable de la cocina del Osaka, no ha parado. Su proyecto es grande: abrir un Osaka 2.0 con el doble de capacidad, y que no sólo brille por su comida, sino también por su decoración y ambiente.

El lugar escogido es el hotel Noi, en Nueva Costanera, donde estaba el restorán argentino Piegari y el café Noi en el piso 1 y menos 1. Pero esta vez no operará como franquicia como lo hacía en el W, sino que Watanabe va como socio directo, junto a la Corporación Osaka y Alberto Ventura. Su relación con el hotel será solamente de arrendatario del local.

“Las instalaciones son más modernas, igual que el equipamiento. Y está lleno de nuevos juguetes: tengo dos hornos convectores, un horno Josper, abatidores, máquinas para repostería de cocción al vacío, etc.”, dice Watanabe, que fue premiado en 2015 como “Chef del año” por la revista Wikén.

El 90% de la carta será nueva. Eso sí, sin perder la esencia nikkei: mucho mar, dos bares de tragos, uno de ellos en la terraza, y una gran barra con sushi a la vista. “El local anterior nos quedó un poco chico. Éste es más acorde a los restaurantes de Lima y Bogotá. Tiene mucho más detalles, textura en las paredes y techos. Quiero que sea un lugar que genere algo”, dice el chef.

¿El plato fuerte? Los tiraditos, que al igual que los nigiri “al estilo Osaka”, son los más demandados por los clientes. ¿La novedad? Los aliños: pescados y mariscos crudos aderezados con distintas aguas a base de frutos como tomates, cítricos y peras. Y muchos encurtidos. “Va a estar movida la cosa”, asegura Watanabe.

En agosto, el nuevo Osaka abrirá sus puertas. Haga su reserva.

Carolina Bazán, estilo bistró

Carolina Bazán es probablemente la chef más reconocida del país. Fue galardonada como “Revelación del año” en 2013 y su Ambrosía figura en el número 20 de los 50 Best de Latinoamérica. Así y todo, dice, “mis amigos nunca me iban a ver al restorán”.

Con el propósito de acercarse a la gente joven foodie, “que no llega arriba porque tiene que tomarse un Uber o taxi que son seis lucas más”, abrirá a comienzos de junio Ambrosía Bistró, un local de poco más de cien metros cuadrados en la calle Nueva de Lyon, con barra y cocina a la vista. “Acá estamos en el corazón de Santiago, que es Providencia, el nuevo centro. Yo soy súper urbana, y desde que vi esta ubicación quedé pegada”, dice.

Después de un viaje a Nueva York, le dijo a su socia y pareja, la sommelier Rosario Onetto, “¡esto es!”. “Los lugares donde más he disfrutado como comensal han sido así, chiquititos, sentada en la barra, conversando con el que te atiende, el cocinero, que te recomienda qué comer. La idea es dejarse llevar”, dice.

El bistró está pensado para 25 personas adentro del local, y afuera otras 10, en el sector que Bazán llama “pre Ambrosía”: donde se puede tomar algo mientras se espera por una silla. Eso por ahora. En septiembre llenará la vereda de plantas, “casi como un invernadero”, y lanzará la terraza con bombos y platillos.

Los platos irán rotando semanalmente. Algunos podrán repetirse, como los erizos con dashi y puré de porotos; los ceviches de pescado con cítricos; o el pato con puré de castañas, siguiendo la tendencia de hacer cocina de temporada. La carta será más acotada, la misma al almuerzo que de noche, sin menú, y con comidas especiales para la tarde, porque el local no va a cerrar. “Si vas pasado las 5, no quieres comerte un plato súper finoli, te quieres comer un sandwichito o una ensalada rica, papas fritas, etc. Esperamos que se vengan a tomar una cerveza, un café”, asegura Bazán.

Otra de las novedades con las que contará es una cámara de maduración de carnes que si funciona bien, replicará en el restorán “de arriba”. “El sabor es mucho más concentrado, la ternura de la carne es súper blandita, jugosa, es como llevar la carne a otro extremo”, dice. El plato estrella aún no está definido, pero será algo con carnes, obviamente. “Por ejemplo, un T-bone, que es un trozo que incluye lomo y filete. Voy a tener parrilla con ahumador, todos los juguetes para hacer cosas entretenidas”, agrega.

A fin de mes comienza la marcha blanca. Bazán se quedará a cargo del bistró con todo un equipo nuevo. “Para mí esto es alucinante”, dice.

