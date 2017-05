10 consejos para prepararse al próximo CyberDay

Entre el 29, 30 y 31 de mayo se llevará a cabo el CyberDay, evento de eCommerce más relevante del primer semestre del año. Para la edición 2017, la Cámara de Comercio de Santiago dio a conocer la participación de más de 150 marcas, las que ofrecerán promociones y descuentos únicamente disponibles para los visitantes durante los 3 días que dura el evento online.

La expectación por el Cyber Day y sus imperdibles ofertas es muy alta, pero dado que su disponibilidad es limitada, muchos problemas suelen aparecer para los usuarios menos avezados.

Por eso, en base a su experiencia en el rubro, Dirk Zandee, country manager de Despegar.com ofrece varios consejos útiles para los recién llegados que accedan al Cyber Day:

1. Infórmese si la empresa en la que está comprando durante el CyberDay está asociada a la Cámara de Comercio Electrónico. Nunca faltan empresas que aprovechan la oportunidad de utilizar un evento como marco para operar de manera desleal y obtener un beneficio a costa de otras que pagan impuestos.

2. Utilice todas las herramientas que lo beneficien. Busque ventajas especiales en esta fecha especial. Además de las ofertas, busque variedad en medios de pago, financiación, descuentos para dispositivos móviles, etc.

3. Revise en detalle los requisitos de los productos. Los clientes al comprar deben fijarse bien en las fechas y productos que se están comprando (por ejemplo: tramos ida y regreso, escalas técnicas incluidas) a fin de evitar inconvenientes a la hora de viajar.

4. Evite páginas poco amigables. Si el sitio tiene navegabilidad lenta o genera problemas al clickear sobre un producto que no se puede acceder, abandónelo enseguida y evite ingresar datos personales o realizar una compra. El mal funcionamiento de una página o largos minutos de espera para confirmar una compra no son signos de confiabilidad.

5. Aproveche las primeras horas. La disponibilidad de los productos en oferta es limitada, y si los usuarios no ingresan a comprar en cuanto se inician las promociones, corren el riesgo de que el producto que quieren ya no se pueda comprar. Por lo cual recomendamos entrar a las 00.00 horas y aprovechar las primeras horas.

6. Utilice una conexión segura. No es recomendable conectarse desde un equipo compartido o público, ni desde una conexión de Wi-Fi abierta (o sin clave).

7. Verifique los movimientos de su cuenta bancaria. Les sugerimos revisar los cupos de sus tarjetas de crédito con anticipación para evitar eventuales rechazos.

8. Chequee que los datos personales estén correctos. Cuando ingresen nombre, apellidos y datos del comprador deben ser extra cuidadosos, ya que por lo general las tarifas promocionales no permiten cambios de acuerdo a las regulaciones de las aerolíneas.

9. No se apure. Recordamos que en el proceso de compra, si no reciben de manera inmediata la confirmación de la operación, no repitan el proceso, ya que puede generar un doble cobro. En estos casos es mejor consultar con la empresa.

10. Planifique. Si va a comprar un viaje, decidan antes qué destinos les interesa y en qué fechas pueden viajar, de modo que la navegación y compra sea más rápida y satisfactoria.