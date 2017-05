Hackers ya han logrado burlar el lector de iris del Samsung Galaxy S8

Una de las nuevas formas para hacer el smartphone más seguro llegó con el sistema de reconocimiento de Iris que ahora tiene el Samsung Galaxy S8, y que ya habíamos visto en el Galaxy Note 7.

Para Samsung, este sistema es uno de los más seguros ya que el iris del usuario es prácticamente imposible de replicar. Pero parece que no tienen tanta razón, ya que un grupo de hackers han burlado este sistema de seguridad justamente replicando el iris.

Chaos Computer Club (CCC) son el grupo de hackers e investigadores de seguridad informática que logró esto luego de experimentar por un día.

Su truco para “hackear” el escáner de iris consiste en tres pasos:

1. Tomar una foto a una distancia de máximo dos a tres metros del rostro de la víctima usando el modo nocturno de una cámara fotográfica común.

2. Usar una impresora láser para imprimir la imagen infrarroja del ojo de la víctima.

3. Colocar una lentilla sobre la imagen para dar mayor profundidad y engañar al escáner del Galaxy S8.

A pesar de que no es algo que se pueda hacer en cualquier casa, sí fue muy sencillo burlar el lector de iris, por lo que es solo cuestión de tiempo para que Samsung lance una actualización para endurecer la seguridad de este sistema. Mientras tanto, sus usarios podrán seguir eligiendo usar las ya clásicas huellas dactilares o el patrón de desbloqueo.