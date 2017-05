Conoce las novedades que trajo el Google I/O 2017

El miércoles 17 de mayo se realizó la presentación de Google I/O, la conferencia anual para desarrolladores. Y si bien continúa hasta el 19 de mayo, este día se dieron a conocer las mayores novedades de sus productos y sistema operativo.

A diferencia de años anteriores, esta vez no se dieron a conocer dispositivos nuevos, pero sí varias novedades en los productos de Google que ya conocemos.

Google Home

Entre las funciones que Google cree que vamos a necesitar para nuestro dispositivo conectado está la de pedirle que realice una llamada con comandos de voz,donde reconoce tu voz y realizará la llamada que le pidas. También pondrás pedirle que te muestr cosas en la tv, como tu película favorita, un video de YouTube o tu calendario.

Además, Google Home se hará compatible con Spotify, Deezer y SoundCloud además de las muchas otras plataformas que ya soporta, por lo que podrás pedirle música por el altavoz.

Google Assistant

La mejor noticia de todas las novedades presentadas de Google Assistant es que seremos capaces de usarlo finalmente en nuestro idioma. Esto abrirá la puerta para que Google Home atraviese nuestras fronteras.

Por otro lado, y no menos interesante, Assistant tendrá la capacidad para teclear en el sistema y la habilidad para tomar la cámara y ser capaz de 'interpretar' lo que ve en la imagen. Ofrecerá una serie de sugerencias, para que el usuario pueda utilizar 'añadir al calendario' y se programe un evento al instante.

Google Lens

Google Lens es el nuevo paso de reconocimiento de imágenes de Google. Google Fotos y Assistant podrán analizar mediante Machine Learning qué es a lo que estamos apuntando con la cámara o lo que aparece en una imagen, y ofrecer acciones relacionadas. Todo basándose en el análisis de la imagen en tiempo real.

Puede ser que simplemente nos identifique un tipo de flor de una foto a poder reservar un restaurante o conocer sus críticas en Google apuntando con la cámara al cartel. Si por ejemplo vemos un cartel de un concierto, aparecerían varias opciones: desde ver vídeos de ese grupo en Youtube o comprar su música, a adquirir entradas para un próximo concierto o añadir esa fecha como reservada en nuestro calendario. Esta novedad llegará a finales de año.

Google Fotos

Google Fotos ya cuenta con más de 500 millones de usuarios mensuales activos y se suben más de 1.200 millones de fotos al día. Próximamente, Google Fotos tendrá tres nuevas funciones: sugerencias para compartir (sugiere con quién compartir nuestras fotos basándose en las personas que aparecen en ellas), librerías compartidas (para compartir todas tus fotos con una persona en concreto) y Photo Books (desde la propia aplicación podremos elegir las fotos formarán nuestro álbum de tapa dura). De momento, los álbumes impresos sólo estarán disponibles en Estados Unidos.

Android Go

Android Go es una versión ligera de Android para los smartphones con poca memoria RAM y se basa en tres áreas clave. Android, optimizando la última versión de Android para que corra de forma fluida en dispositivos económicos y empezando por Android O. Google Apps, diseñando aplicaciones específicas para Android Go como Youtube, Chrome o Gboard, su teclado propietario. Y por último, la Play Store, una versión que contenga todas las apps de la tienda de Google pero enfatizando el contenido diseñado específicamente para Go.

Lentes de realidad virtual

oogle ha anunciado que están trabajando con HTC Vive y Lenovo para las nuevas gafas de realidad virtual independientes y que habrá más móviles que soporten Daydream, además de los Pixel, algunos Motorola, Huawei y el ZTE Axon 7, se incluyen los Samsung Galaxy S8 y S8+ y el próximo smartphone tope de gama que presente LG.