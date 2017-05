Millones de correos y contraseñas han sido robados y tú podrías ser una víctima

Con el tema de la seguridad digital en boga gracias a los ataques informáticos de WannaCry, que afectaron a 150 países, es importante saber si nuestras propias cuentas han sido hackeadas en las diferentes plataformas que usamos día a día.

El sitio Troy Hunt ha reunido más de 500 millones de correos y contraseñas de usuarios de todo el mundo para agruparlas en 313 bases de datos de 1 GB cada una, extraídos de servicios como Spotify, LinkedIn, Mega, Dropbox, Adobe, Trumblr, MySpace o Badoo, entre otras.

Si usas alguna de estas cuentas, tus contraseñas podrían estar dando vueltas por la red. Pero no te preocupes, porque en la página have i been pwned? podrás comprobar de una forma sencilla el estado de tus datos ingresando tu dirección o nombre de usuario.

Si no tienes de que preocuparte y estas a salvo, te aparecerá un mensaje en verde avisándote de este hecho.

En el caso de que tu correo o contraseña estén en una situación de vulnerabilidad, un mensaje en rojo te alertará y podrás comprobar de qué cuenta y de qué servicio han obtenido tus datos.

Si te ocurre lo segundo, cambia tu contraseña y elige una realmente segura y no la andes diciendo por ahí.