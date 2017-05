¿Están a salvo nuestros computadores del WannaCry?

Un cuestionamiento que puede estar en la cabeza de los usuarios estos días es si los hackers han conseguido entrar en los sistemas de Telefónica que no podrán hacerme a mí. Pues bien, los temores son infundados. Y es que si bien la seguridad 100% efectiva no existe en Internet, el virus WannaCry ha afectado sobre todo a aquellas empresas que, como apunta el experto de IE, "no se han tomado en serio las políticas de parcheo".

Con todo, cualquier dispositivo que se conecta a Internet corre el riesgo de ser hackeado. Para evitar sustos, conviene seguir una serie de hábitos preventivos, como instalar y mantener actualizado el antivirus, evitar páginas webs sospechosas o eliminar correos electrónicos con contenido malicioso. Suelen ser sencillos de detectar y pueden evitar más de un disgusto.

Otra forma útil de mantener a ralla a los hackers es no utilizar contraseñas del tipo: 123456 o ABCDEF. La fecha de nacimiento tampoco es muy segura. Puede sorprender a más de uno, pero la mayoría de usuarios no se toma muy enserio sus claves. Según el ranking elaborado por el proveedor de seguridad SplashData, las contraseñas más utilizadas por los internatutas en 2016 fueron "123456" y "password" (contraseña, en inglés). ¿De locos? No necesariamente.

Conectarse a redes WiFi públicas o introducir pen drives de terceros son también comportamientos de riesgo. Si te encuentras con uno en la calle o en la cafetería cuidado, ya que podrías ser el siguiente infectado.

