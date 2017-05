“Es definitivamente ciego”

-¿Cuáles son las principales diferencias entre este y el fideicomiso ciego anterior?

-En 2009 se suscribieron, voluntariamente y sin precedente en nuestra historia política, contratos de administración de cartera sin información al cliente, sobre la base de los contratos de gestión de patrimonio utilizados por los corredores de bolsa y los de comisión de confianza de los bancos, más elementos de la experiencia internacional, en que los respectivos mandantes y mandatarios acordaron los términos especiales por los que se regiría el encargo. La particularidad radicó, precisamente, en establecer las áreas en que no se podía invertir por su sensibilidad política, los límites máximos por sociedad, de forma de no llegar a alcanzar jamás la calidad de accionista mayoritario con el 10% o más, y otras particularidades.

-¿El fideicomiso anunciado es realmente "ciego"? En enero pasado, el ex superintendente de la SVS, Carlos Pavez, cuestionó que, en el caso del fideicomiso de 2009, el que estaba a cargo de las inversiones tenía que reportarle al mandante…

-El Sr. superintendente se equivocó o se expresó mal. Los contratos suscritos eran absolutamente válidos, fueron aprobados expresamente por la SVS dirigida por don Guillermo Larraín y fueron definitivamente "ciegos".

Los encargos se regían por la ley del contrato suscrito entre mandantes y mandatarios y el hecho que ambas partes tuvieran la facultad de terminarlo o de modificarlo de común acuerdo no significa que no sea válido.

El carácter de "ciego" nace de la restricción solicitada por el cliente y aceptada por los administradores, en consecuencia plenamente válida y exigible, en orden a que estos últimos no debían enviar cartolas ni entregar información al cliente sobre las inversiones o las operaciones efectuadas. Ello se cumplió a cabalidad y no creo que el señor Superintendente no hubiere actuado si tuviere algún indicio que una entidad bajo su supervisión incumplió un contrato particularmente aprobado por el órgano contralor a su cargo.

-Sebastián Piñera señaló que "vamos a ir mucho más allá en cuanto al número de personas y al número de activos que se van a incorporar". ¿A qué se refiere en concreto?

-Don Sebastián Piñera anunció que, además de cumplir con lo que la ley le exige, él incorporará voluntariamente al patrimonio que entregará para ser administrado por terceros profesionales, las acciones de sociedades abiertas en el exterior.

Además, su señora doña Cecilia Morel, a pesar de no tener obligación alguna respecto de la candidatura de su marido, de quien está separada de bienes, decidió presentar su propia declaración de patrimonio e intereses y en su momento constituir fideicomiso ciego en los mismos términos y oportunidad que lo haga su marido después de ser elegido.

En adición a lo anterior, los hijos del matrimonio Piñera Morel se suman a este ejemplo y ofrecen constituir fideicomisos ciegos voluntarios respecto de las acciones de sociedades chilenas abiertas que les pertenezcan a ellos y a las sociedades que controlan.

En un país serio y actuando de buena fe lo único que podría criticarse de esta inédita acción colectiva familiar de transparencia es que han puesto la vara tan alta en probidad y evitar los potenciales conflictos de interés, que a los candidatos del futuro y sus familias les será muy difícil igualar o superar el estándar anunciado esta semana.

-Según medios especializados el patrimonio de Sebastián Piñera superaría los 2000 millones de dólares. ¿Es efectivo?

-Obviamente no me puedo referir a aspectos privados pero las cifras que se mencionan, de cuya corrección no me pronuncio, corresponderían al valía comercial del patrimonio comercial de distintas empresas del llamado Grupo Bancard, y no al valor de la participación que pueda corresponder a un socio de algunas de esas sociedades. Hay que tener presente que la propiedad de esas empresas corresponde desde hace muchos años a toda la familia y no solo al padre.