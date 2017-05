Banco Popular habría rechazado oferta de BCI

Del banco de los Yarur aún no se refieren al asunto. El medio económico CincoDías aseguró a través de una nota en su página web, que el Banco Popular de España habría rechazado la oferta del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), propiedad de la familia Yarur, la oferta para adquirir su filial estadounidense, TotalBank.

Según el sitio europeo, la entidad financiera ibérica cortó las negociaciones con su contraparte, por el bajo precio ofrecido.

“El objetivo es que el grupo chileno suba el precio, o sino, parece que el Popular está dispuesto a romper las negociaciones”, señala la plataforma informativa, e indica que pese a la necesidad de liberar capital, la empresa no pretende “malvender” sus activos.

El primer banco que el BCI adquirió en EE.UU., fue el City National Bank de Florida (CNB), transacción que se concretó en 2015 por 947 millones de dólares.

Este habría sido el segundo.

Sin embargo, del banco de los Yarur aún no confirman aquella intención de compra. Tampoco se han referido al el rechazo de la eventual oferta. Lo cierto, y que reconocen públicamente, es que siempre están mirando alternativas.

Por su parte, el viernes pasado el Banco Popular informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que el grupo Luksic adquirió el 3% de la compañía, por cerca de 98,2 millones de dólares. Con esto, la familia de origen croata –que es dueña del Banco de Chile– concreta su ingreso al negocio financiero europeo.