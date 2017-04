Victoriano Cerda, el negociador

Por: Natalia Saavedra

Ilustración: Ignacio Schiefelbein

Silencio. Es lo primero que se escucha al otro lado de la línea al preguntar por Victoriano Cerda. Por estos días, su nombre resuena en medio del caso Masvida. Como ex socio de Óptima, como asesor de la isapre, como parte de Hema y en el ojo del fiscal Carlos Gajardo.

Estudió en el colegio San Juan Evangelista en Las Condes y se identifica como abogado. Y claro, cursó Derecho en la Universidad de Chile y en el año 2001 la Casa de Bello lo distinguió con el Premio Nicolás Montenegro “por haber sido el mejor alumno de la carrera de Derecho (…), de la que se graduó con un 6,2”, según consta en los archivos de la institución.

Pero él se quiso dedicar a otras cosas. “Era muy inteligente. A todos nos daba la impresión de que iba seguir el camino del derecho, pero después de salir de la universidad le perdimos la pista”, dice un compañero de su generación.

No se supo de él públicamente, hasta que el 2008 su nombre figuró en la prensa como representante de la familia Tamm, el grupo accionista de Copeval y ex controladores de Salmones Chiloé, entre otras cosas, en sus gestiones para quedarse con las operaciones de la Universidad de la República.

A la familia la había conocido a través de Andrés Tamm, continuador del holding de su padre Roberto, que se hizo muy cercano a Cerda. Victoriano tenía interés en explorar en negocios inmobiliarios y así conoció a Tamm. “Hace muchos años que tiene una relación muy cercana con Andrés. Él le dice ‘El Guatón’ y siempre lo ha respaldado. Lo considera inteligente y confrontacional”, dice un conocedor de la relación entre ambos.

El negocio no prosperó, pero ese mismo año la cara de Cerda sería visible en otra operación. Ferrosalud, una isapre cerrada que agrupaba la cartera de trabajadores ferroviarios estaba a la venta: los Tamm pagaron 40 mil millones de pesos por la aseguradora. “Se metieron al negocio porque Andrés conocía la industria. Entiendo que la isapre tenía otras cosas interesantes, como unos terrenos que después vendieron”, recuerda un cercano.

A través de NRG Inversiones, los Tamm tomaron el control de Ferrosalud, sociedad donde Cerda, según escritura, comparte el 33,3% de la propiedad. Ello, pese a que cercanos al licenciado en ciencias jurídicas explican que figuraba en los documentos por temas legales, mas no tenía una participación de capital en la isapre.

Tras ello, el egresado de derecho ocuparía la vicepresidencia de Ferrosalud (que luego cambio su nombre a Óptima) por casi cinco años. “Ahí aprendió todo lo que sabe del sector. Era rápido para los números y entendió fácil el sistema. También enfrentó varias polémicas, como demandas de médicos y un problema muy grande de Óptima por tener dobles afiliaciones”, dice una fuente cercana a la isapre.

Cada uno por su lado

Nadie se acuerda bien, pero en 2014 Victoriano Cerda tomaría protagonismo en un campo hasta ese entonces inexplorado por él: el fútbol.

Por personas en común se enteró de que Huachipato buscaba un comprador, luego de que la CAP decidiera dejar de financiarlo. “Siempre nos dio la impresión de que no venían al rescate del club por un amor a la camiseta, sino que querían hacer negocios, aunque de fútbol no sabían nada”, recuerda un ex colaborador de la siderúrgica.

Con los Tamm buscaban la opción de entrar a algún negocio ligado al entretenimiento y el de Huachipato calzaba. Cerda lideró las negociaciones. Invitaron a la sociedad a otro de sus amigos, Marcelo Ambrosio. Según la prensa deportiva de la época, la inversión inicial era de 92 millones de pesos, pero los socios se comprometían a sumar otros seis mil millones mediante aumentos de capital.

El ingreso se definió a mediados de 2014 y con ello llegaron las críticas de los hinchas. Que no sabían de fútbol y que venían a hacer un negocio de pasada fueron parte de sus dichos. “En CAP también hubo reproches. Los ejecutivos que trataron con Victoriano en ese entonces lo encontraron, por bautizarlo con un chilenismo, cara de palo y con sueños de grandeza”, relata un testigo.

Sería el inicio del fin de su relación laboral con Tamm. Llevaban más de siete años trabajando juntos, pero tuvieron diferencias por la exposición que implicaba haberse metido al fútbol y a fines de 2014 prefirieron separar aguas. Cerda dejó de ser su socio.

“Unos dicen que se pelearon, pero también que para evitarlo, cada uno se fue por su lado. La cosa es que al final se quedaron juntos en Huachipato y lo otro lo separaron. Victoriano se fue con ideas de hacer otras cosas”, comenta una fuente de ese círculo.

El nacimiento del asesor

Tras su salida de Óptima, Cerda quería aprovechar lo que había aprendido del negocio de la salud. Conocía hace años a Marcelo Pesce, ex gerente comercial de Andrómaco, con quien se asoció para formar una consultora, y quien luego incluso invitó a formar parte de Huachipato.

La firma nació en octubre de 2014 y la bautizaron como Hema. “Es una consultora integral que está inmersa en el mundo de la salud. Su principal foco es gestionar el control de costos de aseguradoras de salud (isapres) y de vida, propiciando negocios más rentables y duraderos para sus clientes”, cita Pesce en la descripción de la firma que consigna en su Linkedin.

Los contactos de ambos los llevaron a la oficina de Ulises Figueroa, gerente general de Masvida. Analizando diferentes campos donde podían ahorrarle costos a la isapres, creyeron que la negociación del uso de excedentes y entrega de medicamentos que les proveían las farmacias podía ser una opción. Le propusieron el negocio y el ex ejecutivo de Masvida quedó en analizarlo.

Comenzaba 2015 y a la par, las cadenas de farmacias se enteraban de que la isapre de médicos haría una licitación privada para adjudicar la atención exclusiva de sus afiliados a un nuevo operador. El negocio entonces estaba en manos de FASA. Eran más de 200 mil cotizantes y medio millón de afiliados.

Fuentes ligadas a Cruz Verde comentan que las conversaciones con la cadena ligada al empresario Guillermo Harding tomaron la delantera. Tanto, que se pactó un preacuerdo a inicios de marzo. Pero algo pasó. El contrato no se firmó. “Entonces apareció Victoriano Cerda a decir que él era el representante de la isapre y a renegociar todo lo que se había acordado previamente. La relación fue muy áspera. Fue una negociación dura, donde ellos sabían lo que estaba jugándose Cruz Verde con el negocio”, relata una fuente cercana.

Conocedores de las tratativas añaden que Cerda y Pesce estresaron al máximo los márgenes de ganancia de Cruz Verde, sabiendo que podían rebajar el costo de los medicamentos que estaban ofreciendo. “La farmacia, a esas alturas, tenía súper asumido el negocio dentro de sus proyecciones, no podría echarse para atrás. Por eso, llegó a un acuerdo que no los dejó contentos”, añade la misma fuente.

Era el primer gol para Cerda y compañía. El contrato de la isapre con Hema implicaba que recibirían como comisión el 50% del ahorro marginal que generaran con el acuerdo con Cruz Verde (no el ahorro total como se ha señalado)...

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital. (página 78 de la revista y 80 del PDF)

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.