Descorchando a mi generación

Por: Marcelo Soto

Fotos: Verónica Ortíz

Cuando Andrea León estaba en segundo de Agronomía de la UC, un amigo de su madre le enviaba cajas de vinos desde Europa: “Era un mexicano multimillonario, y me mandaba puras joyas cada tres meses. Yo con suerte tomaba vino de luca. Gracias a la generosidad de este magnate, pude conocer grandes etiquetas como Petrus, Château Margaux y Latour, que valen centenares o miles de dólares la botella y son legendarias. Muchas las tomamos con Torombolo en algún carrete, cocinando”, recuerda León, entre risas, refiriéndose a su compañero Rafael Urrejola, que iba un año más abajo en la carrera.

Por esos tiempos, Sebastián Labbé andaba surfeando en Nueva Zelandia y para ganar algo de dinero se puso a trabajar en una bodega de Martinborough. “Hice de todo. Las pegas más básicas, acarrear cosas, etc., pero me gustó lo que vi. Al mismo tiempo trabajaba part time en Wellington en un restaurante que era como un wine bar, y con el sommelier nos hicimos amigos y degustábamos juntos, cosas raras, botellas caras, y dije: ‘Esto es lo mío’”.

Los tres llegaron al vino casi por casualidad. Sin viñateros en la familia, ni apellidos vinosos, hoy son parte de una generación de recambio de la enología nacional que le está cambiando la cara a la industria. Apuestan por la diversidad, por vinos más frescos. Rescatan cepas olvidadas y evitan el exceso de barrica. Desde viñas tradicionales están despeinando la escena chilena, por mucho tiempo considerada aburrida y que hoy –según muchos expertos– vive un momento excitante.

Lo dice el crítico inglés Tim Atkin en su último reporte: “Nunca antes había estado tan entusiasmado con el vino chileno”. Sí, el mismo crítico que en 2002 generó revuelo porque tildó a los vinos nacionales de parecer un Volvo: autos que no decepcionan, pero que tampoco sorprenden. Ardió Troya en Chile, pues lo consideraron un insulto (aunque ya quisiera cualquier industria ostentar el prestigio y los números de la marca sueca).

La frase de Atkin se leyó como una alusión a la falta de diversidad de los vinos chilenos, que desde los 90, cuando saltaron al mundo, se ganaron la fama de buenos, bonitos y baratos. Vinos súper convenientes, de los mejores values del planeta, si no querías gastar más de 3 o 5 dólares por una botella. Eso fue muy bueno para la expansión de la industria, pero en cierto momento, y con el alza de los costos de producción, se transformó en un problema.

Fueron empresarios como Aurelio Montes y Eduardo Chadwick los que comenzaron una gesta por lograr que el vino chileno se vendiera más caro. Costó un mundo –valga la metáfora– convencer a los críticos internacionales de que se podía pagar más de 20 dólares por una etiqueta nacional. Al mismo tiempo, las viñas más antiguas como Santa Rita y Concha y Toro lograban, luego de años de esfuerzo e inversión, llevar a vinos como Casa Real y Don Melchor a las grandes ligas.

Fue un camino largo y complejo, que aún no termina, al que se sumó una explosión de creatividad de parte de pequeños viñateros que comenzaron a lanzar vinos distintos, extremos, radicales. Se rescataron las cepas ancestrales, las que llegaron con los conquistadores españoles, y se volvió la mirada a valles como Itata o Maule, cuyos viñedos centenarios son un patrimonio mundial. Las grandes compañías, lideradas por enólogos curiosos, también se atrevieron a innovar y refrescar el panorama.

“Chile ha cambiado mucho desde mi última visita”, reafirma Atkin en su reporte de 2017. Llevaba seis años sin visitarnos. “Siguiendo la metáfora del automovilismo, hay un poco más de velocidad, estilo y peligro... Chile ha empezado a tomar algunos riesgos, tanto en términos de los lugares donde ha optado por plantar sus viñedos como en términos de variedades, mezclas y estilos de vino”.

Una tarde soleada de abril nos juntamos con Andrea León (Lapostolle), Sebastián Labbé (Santa Rita) y Rafael Urrejola (Undurraga) para conversar sobre los cambios en el vino chileno y la impronta que está dejando su generación.

Discutiendo con Rolland

Andrea León reconoce que es algo dispersa y que cuando chica no tenía idea de qué iba a estudiar. “Mi familia es santiaguina, son todos artistas y algún economista. Pero en general puros hippies. Tuve muchos intereses diversos, lo que ha sido bueno y malo a lo largo de mi vida. Entré a agronomía porque me encantaba el campo. Me gustaba cocinar y tomar vino, y así me fui metiendo en ese mundo, sin cachar mucho a qué me iba a dedicar, era un poco inmadura. Por la parte hedonística del vino y la comida, me fue gustando cada vez más y opté por enología”, recuerda.

Hizo varias vendimias en EE.UU. y en Francia, donde trabajó con Stéphane Derenoncourt, famoso consultor hecho a sí mismo, sin formación enológica, músico y bohemio. “Mi primer contacto con la biodinámica (rama que postula una agricultura en equilibrio natural con el cosmos) fue en la viña Fetzer, EE.UU., y luego con Stéphane. Yo era como su operaria móvil, asesoraba a un montón de viñas chicas, como 10. Me pasó una camioneta y recorría Saint-Émilion, Fronsac y Côtes de Castillon”.

Se quedó un buen rato allá y volvió a Chile en 2003, donde trabajó en Santa Helena y San Pedro, antes de ser contratada por Lapostolle, en Santa Cruz, donde lleva 10 años. En todo ese tiempo ha sido parte del equipo enológico que hace Clos Apalta, uno de los vinos chilenos más premiados, elegido el mejor del mundo en 2008 por la revista Wine Spectator, específicamente por la cosecha 2005. Pero además ha destacado por lanzar la línea Collection, con gran acogida de la crítica, donde explora terruños y variedades con un enfoque innovador.

“En Clos soy parte del equipo enológico, pero es Michel Rolland (el poderoso asesor de vinos francés, uno de los winemakers más influyentes del mundo) el que decide el estilo, junto a Jacques Begarie, gerente técnico. Estuve cinco años full en Clos y le propuse a Alexandra Marnier, la dueña, hacer un proyecto en paralelo, de vinos diferentes. Tenía hartas ideas, y me dijo que probara si valía la pena. El desafío era vender vinos de terroir, pero afuera no te creían. Chile hace cabernet de cinco lucas, nada más. ¿Por qué no mostramos que sí hay terroir en Chile?, le propuse a Alexandra”, cuenta León.

El proyecto no comenzó de la mejor forma: fue justo para el terremoto de 2010. “Hice algunos ensayos con carmenere de Colchagua y syrah de Elqui. Quería demostrarle al establishment del vino que Chile sí tenía terroir. Para mostrar esa diferencia tenía que ir a un estilo menos extraído, que muestra más la fruta. Yo creo que Alexandra nunca se imaginó lo que se iba a encontrar. Probó los vinos y dijo: “¡Oye, están harto ricos estos vinos!”. Se quedó plop. ¿Los quieres hacer el próximo año?, me propuso. Con el tiempo fui agregando otras variedades, de viñas viejas en Apalta, un moscatel de Itata y carignan del Maule, cosas choras, nadie las pescaba”...

