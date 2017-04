Así es la función de WhatsApp que permite localizar contactos en un mapa

La próxima actualización de WhatsApp permitirá que los usuarios compartan sus ubicaciones en tiempo real con sus contactos y grupos de conversación, por lo que ya no podremos decir que estamos a cinco minutos de llegar cuando aún estamos saliendo de la casa.

Esta función está disponible en la última beta para desarrolladores disponible, y llegará a los usuarios en breve. Eso sí, hay que tener en cuenta que nuestra localización solo será disponible cuando y para quienes nosotros lo permitamos.

Al activar la localización, debemos elegir qué contactos pueden verla y durante cuánto tiempo, y luego la función quedará desactivada hasta que volvamos a utilizarla.

En otras palabras, que si no tocas nada, nadie podrá localizarte. Para que eso ocurra, el usuario debe activar la localización y determinar si quiere que sea en tiempo real.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017