El secreto mejor guardado

Las compras, las playas, el shopping y el buen clima no son las únicas características que hacen de esta ciudad-puerto estadounidense un destino amado por chilenos y turistas de todo el mundo, sino su alto desarrollo financiero, cultural y vibrante vida nocturna que la tienen catalogada como un gran centro urbanístico. No por nada es la segunda economía de Estados Unidos y en los últimos años, ha impulsado el interés por la compra de viviendas. En general, se trata de departamentos que pueden tener un doble uso: residencia vacacional y arriendo cuando no se utilizan.

Bien lo sabe Ann Katharine Clark. Chilena, ingeniera comercial con estudios de planificación financiera de personas en la Universidad de California, magíster en Dirección y Gestión Tributaria y diplomada en Humanidades y en Simplificación de la Reforma Tributaria, que hace cinco años se dedica a la Asesoría Financiera, Previsional y Tributaria a través de su oficina, AKC, con la que decidió explorar en este mercado.

El año pasado, partió con sus maletas a Miami. ¿La razón? Muchos de sus clientes le preguntaban dónde invertir y la ciudad de Florida hacía eco como una oportunidad para comprar bienes inmuebles y como la promesa de convertirse en el corto plazo en una megaciudad. No era cosa de llegar y ponerse a vender propiedades. Primero quería entender de qué se estaba hablando.

“Empecé a escuchar de la inversión de gente común y corriente en Estados Unidos y no precisamente en propiedades de las que hubieran sido ejecutadas sus hipotecas, sino que de departamentos nuevos de uno o dos dormitorios, y quise averiguar del tema. Es así como me contacté con un par de corredores de propiedades y partí a Miami para conocer lo que estaba pasando allá”, recuerda la empresaria.

In situ conoció la intensidad del desarrollo inmobiliario de la zona y la renovación de sus barrios, y de lo interesante que era para los chilenos invertir allá. Tenía el respaldo de sus años de carrera en Chile y se propuso ofrecer una asesoría basada en la confianza, pero además en la idiosincrasia del chileno.

“Hay muchas empresas chilenas y estadounidenses que hacen este trabajo. Pero la diferencia es que siempre he tenido una gran vocación por las personas, por lo tanto, abrir esta área fue una extensión natural de mi empresa para apoyar a mis clientes. ¿Cuál puede ser la ventaja comparativa de elegir AKC? Que entiendo cómo pensamos los chilenos y los estadounidenses a la hora de comprar y vender”, asegura Clark.

Explica que los chilenos son compradores que les gusta vitrinear y tener a mano todas las opciones posibles antes de cerrar un trato. Quieren saber sobre los costos asociados, los gastos que les va a significar invertir en una propiedad después de la compra y asegurarse de entender la letra chica.

“Acá no hay presiones para comprar rápido. Me doy el tiempo de acompañarlos en todo el proceso. Y si después de comprar quieren que nos hagamos cargo de la propiedad, el servicio llamado post closing, también es parte de los servicios de AKC”, añade la ingeniera. La diferencia en su propuesta radica, además, en que gracias a su backgound financiero y tributario, la asesoría que entregan es integral.

¿Dónde está la oportunidad?

AKC inmobiliaria ha hecho un trabajo riguroso para ofrecer oportunidades atractivas a sus clientes. Lo primero, dice Ann Katharine Clark, es entender que una de las ventajas de Miami es que por un valor similar al de Chile vas a poder acceder a otros servicios “En vez de comprar un departamento en Kennedy o Colón puedes, por el mismo valor allá, tener una unidad un poco más pequeña pero con excelentes terminaciones, en una excelente ubicación, con equipamiento full y mucho más cercana al lujo”, detalla.

Para ofrecer una gama más amplia, el año pasado firmaron un acuerdo estratégico con New Miami Pre Construcción, que permite buscar propiedades por toda la ciudad y obtener los mejores precios en los proyectos en verde para sus clientes y propiedades en toda la gama de valores: desde departamentos donde sacas los pies directo a la arena, hasta propiedades más accesiblesen la ciudad.

“Durante esta década se invertirán 10 billones de dólares en infraestructura privada y pública a la orilla de la bahía que irán uniendo rápidamente Miami downtown con el desarrollo más al norte, como los distritos del Arte y Diseño en Wynwood, donde se encuentran las galerías de arte y las mejores casas de moda y lujo del mundo, respectivamente. Hoy, existe la posibilidad de ser parte de este crecimiento y su posterior plusvalía a través de la adquisición de propiedades en verde llamados preconstrucción, en los mejores terrenos a la orilla de la bahía, en edificios de terminaciones de lujo y vistas inmejorables”, explica la asesora inmobiliaria.

Clark añade que hay que reconocer que Miami puede ser una oportunidad, en el sentido de que las propiedades en Chile están caras y los precios de Miami son los de una ciudad en crecimiento y que se está convirtiendo en una megaciudad, por ello es esperable que la plusvalía supere a la de Santiago.

¿Cómo invertir? “Es sencillo si se hace de la manera adecuada”, dice Clark, y explica que esto se refiere a asesorarse por profesionales que hagan de la experiencia un proceso agradable y no lo conviertan en una pesadilla. “Un buen consejero inmobiliario te hará comprar la propiedad indicada de acuerdo con criterio del cliente y a su necesidad, y pondrá a su disposición la asesoría jurídica y contable que requiere para que la compra sea exitosa”, concluye.