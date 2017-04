Samsung será un importante proveedor para el iPhone 8

Samsung será la única proveedora de los paneles OLED y otros componentes relacionados a la pantalla del iPhone 8 debido a su amplia capacidad de producción y experiencia en este tipos de paneles.

De hecho, según un reporte de The Korea Herald, la empresa surcoreana produce más del 90% de paneles OLED en el mundo.

"Debido a que Apple no está tan experimentada en OLED, la fabricante (Samsung) hará un importante papel en la administración de la cadena de producción que consiste en sus propios proveedores", dice The Korea Herald, que ha sido acertado en reportes previos.

El medio sacó un estimado con base en información de sus fuentes, diciendo que unos 80 millones de iPhone con pantalla OLED serán distribuidos este año. El reporte no menciona cifras relacionadas al iPhone 7S y iPhone 7S Plus, dos teléfonos que no tendrían tantas modificaciones como el iPhone 8.

Sin embargo, Apple ya estaría en planes de usar otros proveedores en el futuro. Según 9to5Mac, LG, Foxconn y BOE serían tres fabricantes que de 2018 en adelante fabricarían paneles OLED para Apple.