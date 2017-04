Por: Natalia Saavedra

"Puedes comprar un departamento de lujo en Miami por 400 mil dólares, (poco más de 260 millones de pesos). Miami va directo a convertirse en el Nueva York del siglo XXI, pero con un plus que es bienvenido: una temperatura media de 29 grados y conectividad”, asegura Ann Katharine Clark, consultora de inversiones del grupo AKC Inmobiliaria.

En la zona de Brickell, el distrito financiero de Miami, se ven muchos más chilenos que hace cinco o seis años. Pero no sólo ahí. Hay varios compatriotas en la ciudad y otros cerca de la playa, el sector preferido por varios, según aseguran los residentes de la zona. Se muestran también en círculos sociales y se juntan a conversar en los eventos de moda. “Nunca antes había visto tantas billeteras chilenas dispuestas a gastar plata acá en Miami”, dice un ejecutivo chileno residente en EE.UU.

Además de ser un excelente destino turístico, Miami representa una buena alternativa de inversión para los chilenos. A fines de los 90, Will Smith pregonaba sus beneficios en la pegajosa canción Welcome to Miami. Ahora es el turno del grupo Gente de Zona y Marc Anthony, en el reggaetón que dice “y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó”. Hits musicales que hablan de la agitada vida nocturna. Pero la jarana se extiende al mercado inmobiliario: hay una insuperable oferta para invertir.

Miami recibe a 14 millones de visitantes que gastan miles de millones de dólares al año. Por eso, numerosas empresas chilenas y privados han puesto sus fichas allá. Lo hizo la cadena Atton que inauguró su primer hotel en el distrito financiero; Bci que abrió su banco y el grupo Alto que comenzó operaciones, sólo por mencionar algunas.

No se trata de descubrir la pólvora. Algo que bien sabe Jorge Escobar, quien vive hace casi una década en Miami. Trabajó varios años en el banco HSBC y el año pasado se unió a un nuevo proyecto. Se asoció con el colombiano Camilo López en TSG, firma boutique del sector inmobiliario que tiene proyectos como un edificio en Brickell y oficinas de lujo en Coral Gables Design District.

“A los chilenos nos pasa un poco eso de que llegamos algo tarde. El plus de invertir en Miami algunos lo comenzaron a descubrir hace un par de años, pero la verdad es que la curva aún está en ascenso. Partió por grandes patrimonios que querían diversificar riesgos y que ahora se extendió a gente común y corriente que empezó a ver una verdadera opción y oportunidad en destinar recursos a este mercado”, explica.

Escobar dice que el nuevo inversionista es uno que, sin tener una gran fortuna, quiere comprar informado. Alguien que sabe que el mercado de Estados Unidos, y específicamente el de Miami, ofrece ventajas comparativas. “La de acá es una economía muy, muy segura. Los clientes buscan eso, incluso si no son inversionistas sofisticados. Apuestan por oportunidades para rentabilizar su patrimonio más que en Chile”, agrega el empresario.

La plusvalía del suelo también es otra alternativa. Los agentes explican que es posible comprar propiedades baratas en zonas fuera del radio turístico, y capitalizarlas como una inversión a largo plazo, ya que se pueden arrendar como locales y cubrir fácilmente los costos de la hipoteca.

Por estas razones, los chilenos están cada día más interesados. El año pasado, varios operadores del mercado inmobiliario de Miami con nexos en el país realizaron charlas en hoteles como el Ritz o el W en Santiago para mostrar la oferta inmobiliaria de la ciudad. Asimismo, varios edificios de la zona de Brickell han sido desarrollados por fondos estructurados en Chile. Por ejemplo, Drake, el brazo de inversiones de la familia Ibáñez, está invitando a inversionistas –a través de LarrainVial– para acceder al mercado inmobiliario de Miami a través del Drake Fund II.

