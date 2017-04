Los descargos de Mandiola

Por: María José López

Fotos: Verónica Ortiz

"En cada reunión que voy, parten por hablarme media hora de Chilevisión. Me preguntan ‘qué pasó, por qué te fuiste’. Por eso decidí dar esta entrevistar”, confiesa Francisco Mandiola (53), el ex director ejecutivo de la estación controlada por la cadena norteamericana Turner Broadcasting System (TBS). Una historia que empezó hace casi dos años, cuando siendo un total novato en la industria, aterrizó en Inés Matte Urrejola, destronando a un histórico Jaime de Aguirre.

Mandiola no sabía de tele. Este economista comenzó su carrera profesional en el Lloyds Bank en Nueva York, pasó por Banedwards, en Chile, participó en el equipo que fundó Emol, fue gerente general de DirecTV, Sky Airline y de Casa Moneda.

Como la televisión no era un terreno conocido para él, los ejecutivos de TBS le encargaron a Holger Roost Macías, un alemán que sí conocía el negocio, que asumiera el rol de asesor estratégico de la dirección del canal. El mandato era que trabajaran como dupla: Mandiola se encargaría de la gestión, administración y de los números, mientras que Roost Macías, de la producción y de la programación.

“Pero el duopolio no funcionó”, reflexiona Mandiola hoy, a justo tres meses de su salida.

-¿Fue una decisión voluntaria o se la pidieron?

-Llegué a CHV para hacer grandes cambios, y al cumplir un año, en mayo del 2016, me pareció lógico dar a conocer cómo avanzaban mis objetivos. Y hablé con Gerhard Zeiler (presidente de TBS) en Nueva York y luego con Juan Carlos Urdaneta (ex presidente para Latinoamérica) en Los Angeles. Les dije que yo había llegado para cumplir el traslado del canal de Inés Matte Urrejola a Machasa; efectuar ahorro de costos; arreglo de procesos y perfeccionar el organigrama. Les pregunté: “¿Cómo seguimos ahora? Porque para que uno crezca, también hay que aumentar el rating y no hemos logrado eso”. Les dije entonces que lo mejor era que me fuera. Acordamos que eso ocurriera en diciembre.

-¿No intentaron retenerlo?

-Tenía la decisión tomada: si no había repunte en programación, me iba. Y en mayo ya tenía la visión de qué iba a haber el resto del año en pantalla y sabía que no íbamos a mejorar. Una de mis metas más relevantes fue poner a Turner, CNN Chile y Chilevisión bajo un mismo techo. La próxima etapa era el crecimiento: mejoras en ventas y todo lo relacionado al rating. Pensé “¿será lo mejor para la compañía que siga yo? ¿O es mejor que venga otra persona limpia?”.

-¿Limpia?

-Éste es un negocio que tiene ciertas cosas objetivas, medibles, y la programación también es medible. El rating es una pata más. Los éxitos en pantalla no ocurrieron. Y si ves que tienes unos ratings que no han sido buenos, tienes casos legales, situaciones de despidos que han sido polémicas, es un desgaste. Yo era el director ejecutivo, el líder de la empresa, y creo que es más sano y limpio para que siga el camino al éxito, echarme para el lado. No fue una decisión de la noche a la mañana.

-Hay quienes pueden pensar que un año es poco tiempo para “tirar la esponja”…

-Estuve un año siete meses. De hecho, un director ejecutivo que no voy a nombrar me dijo “¡chuta que lo hiciste regio! ¡Duraste ene!”, pues es un cargo en el que actualmente se dura poco. El año pasado salió Alicia Hidalgo de TVN, cambió Cristián Bofill (de director ejecutivo a director de prensa) en Canal 13… y cuando yo llegué, los expertos pensaron que iba a durar un par de días (ríe).

Una dupla sin sintonía

Los casi veinte meses que Mandiola encabezó CHV estuvieron marcados por episodios que causaron polémica: sacaron de pantalla Tolerancia Cero, eliminaron el área dramática, hubo despidos masivos –salió Patricio Caldichoury, histórico jefe de prensa–, enfrentaron una demanda por discriminación interpuesta por Ignacio Gutiérrez y hubo intentos fallidos por hacer despegar el prime. Pero en vez de mejorar, bajaron un punto de rating.

Todo eso, a Mandiola le pesaba. “Cuando tú ves que la parte de programación no está funcionando, yo no me puedo seguir haciendo responsable de eso porque no tengo cómo cambiarlo”, asegura.

-¿No era su responsabilidad?

-Nuestros roles fueron claros. Programación no era mi área. Yo tenía que opinar, y lo hice siempre. Pero las decisiones las tomaba el consultor estratégico, y yo podía apoyarlas o no. La decisión de parte de Turner era que él (Roost Macías) tenía la voz final.

-Pero usted era el jefe…

- Yo era el jefe y tuve que sufrir y poner la cara para situaciones que tuvimos que enfrentar como canal, me haya sentido responsable 100% de ellas o no. Pero sí, el que es responsable al final soy yo.

-Pensó entonces: “Se va el asesor, porque partimos los dos juntos”…

-Como yo llegué como parte de una dupla, me parecía justo también salir como dupla… Holger se fue de Chile hace tres semanas.

-¿Y por qué no funcionó la dupla?

-Holger es dueño de su propia empresa y está acostumbrado a trabajar solo, llevaba 25 años solo, y es muy difícil entrar a una corporación matricial, con gerentes, para qué decir egos.... y cambiar tu forma de ser. La parte de producción, Holger la manejaba a ojos cerrados, nos ayudó a tener muchos ahorros y ordenó el área productiva. CHV quedó muy bien parado frente al mercado y los canales no le tocan ni los tobillos en ese sentido. Pero la programación requiere capacidad de entender opiniones mayores. Y eso fue al final lo que pasó. La gente me ha dicho, “ustedes se tenían mala el uno al otro”...

