Twitter Lite, la nueva versión de la red social que casi no gasta datos

Twitter acaba de lamnzar su nueva versión más ligera y rápida llamada Twitter Lite, la cual está pensada para smartphones con conexiones de datos lentas o inestables.

Para acceder a Twitter Lite solamente se necesita ir a la página web a través de un navegador de Internet. Desde ella, tras identificarse, el 'timeline' de publicaciones y el resto de funciones básicas de la red social, como los mensajes directos, se cargan un 30% más rápido y utilizando menos de 1 mega de datos, según Twitter.

Además, esta versión web permite también activar 'Saver mode', un modo que reduce hasta el 70% de los datos consumidos gracias a que muestra solamente vistas preliminares de las imágenes y los vídeos que aparecen en el 'timeline'. Para verlos de forma normal, el usuario que utilice este modo sólo tiene que hacer click en la imagen o en el vídeo.

Aunque no requiere descargar ninguna aplicación, Twitter Lite puede añadirse en el escritorio y tiene también un modo 'offline' para cuando no hay conexión.

Introducing Twitter Lite on mobile web! 📱

Loads quickly, takes up less space, and is data-friendly. Learn more: https://t.co/Zd825WOdQz pic.twitter.com/l1n0cYJuPc

— Twitter (@Twitter) 6 de abril de 2017