Tesla supera a Ford en valor de mercado

Tesla, una de las empresas de Elon Musk, ya tiene mayor valoración en el mercado que Ford, capitalizándose en US$ 47.8 millones, US$ 2.6 mil millones más que su rival Ford Motor, que se capitaliza en US$ 44.9 millones.

En el primer trimestre de este año, los envíos mundiales de Tesla ascendieron a 25.000 vehículos y todoterrenos, mientras que las de Ford perdieron proyección y valor en bolsa sufrió un descenso.

Mientras Tesla planea construir 500 mil vehículos, entre Model S, Model X y Model 3, en 2018, Ford Motor reportó pérdidas en su cuarto trimestre de 2016, derivado de la cancelación de su producción de su planta de San Luis Potosí, así como los pagos de pensiones, que le generó pérdidas por 783 millones de dólares.

Si bien Ford vende más autos que Tesla actualmente, los analistas creen que la fuerza de la compañía de Elon Musk proviene de su tono de ventas de entregar “los mejores vehículos eléctricos del mundo”, que sería como si Mercedes Benz vendiera la misma cantidad de autos al año de su mejor modelo.