Cornershop: El tiempo es oro

Paso uno: elegir en qué tienda compro. Paso dos: hacer click en cada producto que quiera. Paso tres: ingresar mis datos personales y el método de pago. Paso cuatro: aceptar la compra. Paso cinco: recibirla en mi casa en menos de una hora y media.

Eso en la primera compra. En la segunda puedo volver a mi compra anterior, darle click y recibir los paquetes en 90 minutos.

Para que esto sea posible, un grupo de 80 computines trabaja en Chile y México para que el algoritmo que coordina múltiples factores funcione correctamente: ¿cuántos productos tiene la lista? ¿Se necesita un comprador con más experiencia? ¿En qué supermercado de la marca conviene más hacerla? ¿Quién va a despacharla? ¿Lo hará en auto, en moto o en bicicleta?

En la calle, otras mil personas trabajan de shoppers. Son los encargados de elegir cada uno de los productos. Y elegirlos bien: que los tomates no estén desabridos, que las lechugas estén frescas, que las sandías no estén harinosas. Con una aplicación equivalente al conductor de Uber, el comprador es guiado y puede ir marcando los productos que no encuentra. Luego tiene que llamar –obligatoriamente– al cliente. “Hola, María, te habla Juan, de Cornershop. Tengo algunas cosas que comentarte de tu pedido”. Ahí el shopper ofrece reemplazos de los productos que no encontró. “¿No hay dos bebidas de un litro y medio, te parece que te lleve tres de un litro?”, “no hay queso de la marca que pediste, pero sí esta otra que cuesta cien pesos más”, “las paltas están demasiado blandas, ¿te las llevo de todas formas?”, “¿hay algo más que se te olvidó encargar?”.

Con el OK del cliente, el shopper paga la compra como cualquier otro cliente del supermercado utilizando una tarjeta de crédito de la empresa. Empaqueta el pedido en bolsas de género blancas o negras y luego las despacha, si es que el algoritmo de la aplicación estima que es la manera más rápida. Si no, se las entrega a un despachador.

Y listo.

“Somos un hit entre las mamás que trabajan. Ese es el mercado que nos hizo explotar, porque lo que nosotros vendemos es tiempo”. Lo dice Daniel Undurraga (36), el cerebro chileno y CTO de Cornershop, uno de los 30 negocios que prometen este 2017, según la revista Forbes. “Por cada segundo, hay, en promedio, algún shopper echando un producto al carro. De hecho, más de un producto. Eso es cool”, agrega.

El hijo abandonado

Vivir en San Francisco es como vivir en el futuro, según Undurraga. Ahí pasó los últimos cinco años, un tiempo de sabático y otro trabajando. Se fue para allá junto a su mujer y su hija, tras vender Groupon.

La historia de sus emprendimientos es larga. Comenzó recién egresado de Ingeniería Civil de la UC, cuando junto a otros tres compañeros creó Lemontech, una empresa de software que hoy está presente en toda Latinoamérica. Al poco andar, salió de la empresa para crear Needish en 2007, una plataforma web donde las personas publicaban sus necesidades, de modo de generar una red de ayuda y servicios. Y en paralelo, a comienzos de 2010, fundó Clandescuento con Juan Pablo Cuevas y el sueco Oskar Hjertonsson, a quien había conocido años atrás cuando éste vino de intercambio a la UC.

A los cuatro meses de operación, Groupon les ofreció comprar un porcentaje mayoritario de la empresa de descuentos. Y dijeron que sí. En menos de un año y medio, abrieron oficinas en toda Latinoamérica y ya tenían más de mil empleados en la región. En paralelo, y por pedido de Groupon, debieron cerrar Needish, que aún no lograba despegar financieramente. No obstante el éxito de Groupon Latinoamérica –la empresa vendía más de 250 millones de dólares al año–, los socios chilenos también decidieron salir y vender todo su porcentaje.

Con ese track record es que ahora Undurraga, al teléfono desde Ciudad de México, donde vive hace seis meses, aclara: “Nosotros ya vendimos una empresa. No estamos haciendo Cornershop para venderla”. Y añade: “Obviamente si llega la oferta correcta en el momento correcto la evaluaríamos, pero no es la idea. Vender una empresa es como abandonar un hijo. Te sientes súper solo y vacío”.

-¿Te arrepientes de haberla vendido?

-No, porque la situación era distinta. Entonces no teníamos ahorros y la apuesta de Groupon era “nosotros vamos a venir a América Latina de todas maneras”. Habríamos tenido que competir con ellos y no teníamos recursos.

Con ese vacío, que logró sobrellevar con varios millones de dólares en los bolsillos, Undurraga se fue a California. Lo único que sabía era que nunca más iba a estudiar. Después de unas largas vacaciones se empleó en la red social Skout, que acaba de venderse a MeetMe, y donde además es inversionista. Luego decidió reemprender, y con su viejo partner Hjertonsson –que también había llegado a San Francisco junto a su mujer y dos hijos– crearon Seahorse, una plataforma de almacenamiento de fotos para compartir en familia. Y aunque Wenceslao Casares apostó por ellos, al poco andar se dieron cuenta de que la empresa no funcionaría y cerraron.

En SFO, Undurraga estaba suscrito al despacho semanal de verduras orgánicas, y a través de Amazon Prime Now y Google Express pedía cuanta cosa necesitara en su casa en menos de dos horas. “Yo ya había hecho una empresa de e-commerce, la más grande de Latinoamérica, y viviendo allá vi que la tendencia ‘a domicilio’ no va a desaparecer, todo lo contrario. Y me pareció una buena idea hacer algo al respecto”, comenta.

Undurraga y el sueco llamaron a Cuevas, que hasta entonces seguía de CEO en Groupon Latinoamérica, y decidieron arriesgarse juntos otra vez. Así nació Cornershop...

