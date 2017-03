[Review] Huawei P10, un buen dispositivo con una excelente cámara

El miércoles 29 de marzo fue el lanzamiento oficial del Huawei P10 en el Hotel W, con la presencia de Alexis Sánchez (quien es embajador de la marca) y VOGUE. Chile es el primer país de Latinoamérica en que se lanza este innovador dispositivo. Y para quienes quieran uno, acontinuación les presento un review del nuevo bueque insignia de Huawei, que promete sacar fotos como para portada de revista.

El nuevo Huawei P10 llega a Chile en los colores Gold, Silver y Negro grafito. El tamaño es muy similar al del iPhone 6s, y es bastante delgado y liviano, por lo que es bastante agradable al tomarlo y utilizarlo. Además, su diseño liso por la parte trasera le da un toque de elegancia.

Lo primero que llama la atención es que el lector de huellas ya no se encuentra en la parte trasera, sino que bajo la pantalla. Si bien en un principio no tiene ninguna utilidad salvo la de leer la huella para desbloqueo, se puede cambiar la configuración y que al mantener el dedo apretado sea como un "botón home" que también permita ver todas las app que se están utilizando con solo deslizar el dedo de derecha a izquierda. Por lo demás, la rapidez del desbloqueo es casi inmediata, algo que me sorprendió gratamente y puede ser muy útil en algunos momentos.

Características principales

Pantalla de 5,1 pulgadas con resolución Full HD

Procesador Kirin 960 de ocho núcleos

4 GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD

Cámara trasera dual: sensor de 20 MPx monocromático y de 12 MPx RGB

Cámara frontal de 8 MPx

Batería de 3.200 mAh con carga rápida

Android 7.0 con EMUI 5.1

Lector de huellas dactilares

4G LTE de categoría 9

Medidas: 145,3 x 69,3 x 6,98 mm y 145 gramos de peso

Software y batería

El dispositivo viene con Android 7.0 Nougat, una de las más recientes del sistema operativo de Google, pero además está personalizada con una interfaz creada por la propia Huawei: EMUI, que ya encontrábamos en el Mate 9, pero que ahora viene en la versión 5.1.

Esta nueva versión de EMUI ofrece una personalización más parecida a la interfaz original de Android, además de incorporar la opción de poder agregar el menú Aplicaciones para que no tengamos nuestras apps en la pantalla de inicio y mezcladas con nuestros widgets.

Este dispositivo es bastante veloz. De hecho, al instalar las aplicaciones se demora muy poco (en mi caso instalé Facebook, Instagram y Pokemon Go, entre otros), por lo que queda claro que su procesador (Kirin 960) puede hacerle la competencia a un procesador Qualcomm.

En cuanto a la batería, incluye una batería de 3,200mAh,De hecho en media hora (cargándolo desde cero) ya puedes tener una carga de 54%. La carga completa demora poco más de una hora y tiene una usabilidad de casi 12 hora, usando las apps más comunes, como son Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Messenger, Chrome, Gmail y Pokemon Go.

En el uso diario, este teléfono no te dará problemas para llegar a casa con suficiente energía para enviar más mensajes o navegar por Internet.

Fotografía

El Huawei P10 tiene doble cámara trasera, una de 20 megapíxeles a color y la otra de 12 megapíxeles blanco y negro, ambos con una apertura f/2.2 con un par de flash LED con doble tonalidad y enfoque automático láser, estabilización óptica, HDR y videos en 4K.

La cámara frontal es de 8 megapíxeles con flash de pantalla. Además, puedes sacar fotos con difuminado de fondo en el modo retrato. También puedes grabar videos en Full HD 1080p.

Cuando abres la cámara, puedes elegir los aspectos básicos como son flash o zoom, pero sobre el botón de captura, puedes desplegar un menú para funciones más profesionales, tales como la apertura, exposición, balance de blancos e ISO, los cuales puedes ajustar como en una cámara profesional.

Al deslizar la pantalla a la derecha, puedes encontrar más opciones como monocromático, panorámica, toma nocturna, etc.





Las fotografías tomadas con detalle y fondo difuminado y los retratos salen muy bien, casi como si fuesen tomadas con una cámara profesional. A continuación, te dejo algunas fotos tomadas con modo normal, retrato y en blanco y negro.

Puedes adquirir el Huawei P10 en las tiendas de retail y la tienda oficial de Huawei de Mall Plaza Vespucio desde $499.990. También podrás adquirirlo con Movistar, WOM, Entel y Claro.

Muchas gracias a Huawei por facilitarnos el modelo P10 para realizar este review.