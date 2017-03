Familia Luksic vuelve al top 100 de Forbes

La familia Luksic recuperó posiciones en el ránking de las personas más ricas del mundo, según Forbes, y vuelve a ubicarse dentro del Top 100. De acuerdo a la edición 2017 del listado, la familia encabezada por Iris Fontbona tiene una fortuna estimada de US$ 13.700 millones, lo que representa un alza de US$ 2.600 millones en relación al año anterior.

Con este patrimonio, los Luksic subieron 17 posiciones en el ranking global, ubicándose en el puesto 84.

En el puesto 384 a nivel mundial y segundo en Chile se ubicó Horst Paulmann con una fortuna estimada en US$ 4.700 millones. Se trata de una subida de US$ 1.000 millones respecto al año anterior.

Al controlador del holding Cencosud le sigue Julio Ponce Lerou con un pozo de US$ 3.100 millones, un fuerte salto de US$ 1.700 millones en un año, según la publicación. El controlador de la minera no metálica SQM se ubicó en el puesto 630 entre los más millonarios del mundo.

Los hermanos Patricia, Bernardo y Eliodoro Matte, asoman con la cuarta mayor fortuna del país con US$ 2.800 millones cada uno. Los controladores de CMPC, que tuvo un 2016 marcado por el escándalo de la colusión del papel higiénico, vieron incrementada su fortuna en US$ 500 millones.

