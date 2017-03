Uber desastre

Por: Federico Willoughby O.

El 19 de febrero, la ingeniera Susan J. Fowler publicó en su blog su experiencia de cómo fue trabajar en Uber. El post se podría traducir libremente como “Reflexiones sobre un año muy, muy extraño en Uber”, donde describe una cultura ultra machista imperante en la organización. Ahí cuenta cómo fue acosada por su jefe, el reporte de la situación y la inacción del departamento de Recursos Humanos, que no hizo nada al respecto en vista de que su superior era un ingeniero brillante. Es más, cuenta que impidieron que se trasladara a otros equipos y le bloquearon cualquier posibilidad de ascenso. De hecho, en un momento le plantearon si quizás el problema era ella. Fowler –quien además es escritora (su libro entró en la lista de best sellers del New York Times)– muestra en su post otro aspecto de la cultura Uber, algo que ella describe como un verdadero “Juego de Tronos”. Resulta que la organización no sólo sería sexista, sino que existe altísima deslealtad entre los ejecutivos, quienes constantemente sabotean a sus pares y superiores en pos de subir en la escala ejecutiva. Algo que generalmente impacta en el desarrollo de productos y trabajo en general.

A días del post de Fowler, se publicó en Medium otro comentario titulado “Soy una sobreviviente de Uber”. Esta vez la autora era “Amy”, quien señalaba haber trabajado en las oficinas de la compañía en San Francisco y que no entrega más detalles de su identidad por temor a represalias. Ahí describe una organización homofóbica, racista y con un alto desprecio hacia las mujeres.

Una posterior investigación del New York Times constató que efectivamente existía una cultura de trabajo en Uber poco justa para las mujeres y describió pasajes de lo que fue la fiesta de la empresa en Las Vegas el 2015. Al ritmo de Beyoncé (que fue contratada para el evento), algunos ejecutivos inhalaban cocaína y uno en particular se dedicó a perseguir a las empleadas para tocarlas (fue despedido a las 12 horas, pero ejemplifica qué tipo de empresa es Uber). Posterior al posteo de Fowler, el CEO Travis Kalanick prometió una investigación, además de realizar todos los cambios necesarios para terminar con las conductas aberrantes de la empresa, e incluso le pidió a la cofundadora de The Huffington Post, Arianna Huffington, si lo podía ayudar (ella es parte del directorio de Uber).

