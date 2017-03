eMBAjadoras

¿Para qué vas a estudiar un MBA? ¿Qué tiene que ver con tu carrera? Eso le preguntó un cercano a Valeska Ananías. Pero esta especialista en el área cognitiva infantil no se arrepiente ni un segundo de haberse inscrito en el MBA de la Universidad Diego Portales. Todo lo contrario: “Necesitaba habilidades, destrezas y competencias para dirigir una empresa. Me di cuenta de que no estaba avanzando en mi carrera porque había cosas que no manejaba”, cuenta esta estudiante y fundadora de Psico Eduka, centro educativo que realiza evaluaciones y diagnósticos tempranos a niños, con sede en Viña del Mar y ahora también en Santiago.

Que es un programa para hombres, que es muy difícil, que si entras casada te vas a separar… Esos son algunos de los mitos que deben enfrentar las mujeres que estudian un MBA, cuya participación en estos programas ha aumentado en forma considerable en Chile. Tanto, que en algunas de las escuelas de negocios locales, ese porcentaje ya alcanza el 40%.

Las que estudian, en general, son aquéllas que aún no tienen hijos o con el primero en camino. O bien las que ya tienen niños adolescentes.

“No creo que hoy las mujeres teman hacer un MBA, pero sí hay algunas a las que les asusta un poco la carga de trabajo porque podría hacerles difícil compatibilizar sus relaciones de trabajo y familia”, comenta Jon Martínez, director del Senior MBA del ESE, de la Universidad de los Andes. Y agrega: “Hay otras mujeres que piensan que los MBA son muy cuantitativos y les asustan los números, pero esto no es cierto porque un MBA moderno contiene muchos temas blandos, de liderazgo, mucho criterio y estrategia”.

¿Son muy masculinos los MBA en Chile?

“Lo son por el número de estudiantes, pero no por diseño. Son programas para que cualquiera pueda estudiarlos. Además, hay una serie de evidencias que demuestran que las mujeres tienen incluso competencias mayores que los hombres en algunos casos. El problema tiene más que ver con el tiempo que con la capacidad de estudiar”, admite Christian Diez, director del MBA de la Universidad de Chile, donde en todos los programas tienen un porcentaje femenino del 20%.

Germán Echecopar, director del MBA de la UDP, cree que ha aumentado la participación femenina, “pero aún falta mucho. Todavía no se alcanzan los porcentajes que corresponden a la población económicamente activa femenina. Lamentablemente no llega la cantidad de postulaciones de mujeres que nos gustaría tener”. A su juicio, “es un tema social profundo que no se resuelve sólo con la equidad de admisiones en los programas, necesitamos que la cultura social motive y apoye a más mujeres a buscar mayores desafíos profesionales”.

La difícil ecuación

“El MBA marcó un antes y un después en mi vida”. Así de categórica es Priscilla Zamora, quien se tituló el año pasado del Global MBA de la Universidad de Chile, un curso formado en un 45% por mujeres.

Como parte del programa, Priscilla estudió nueve meses en Chile y otros nueve en Canadá, a donde se fue con su hija. Su marido se quedó en Chile y viajaba a visitarlas: “Éramos sólo dos casadas y yo era la única con hijos. Es clave tener un partner que te acompañe en el crecimiento profesional, de lo contrario se hace muy difícil”.

Priscilla Zamora habla del síndrome del impostor: de que no me merezco esto o que no seré capaz. “A mí me pasó y conversé con varias compañeras que también lo sufrieron. Pese a tener las calificaciones, pensábamos que no merecíamos estar ahí. Al final, lo superaron y tuvimos buenos resultados”, comenta la hoy gerente de Operaciones de la empresa logística Pourshins, cargo que a su juicio obtuvo gracias al MBA.

Compatibilizar trabajo, familia y estudios es una ecuación difícil de resolver, especialmente para las mujeres. Susana Sierra es testigo de ello: mientras cursaba su MBA en la UC tuvo guagua, por lo que tuvo que congelar un trimestre y volver a clases cuando su hijo tenía dos meses.

“El MBA de la UC es súper flexible. Me dejaron tomar cursos de la versión de fin de semana. Pese al cargo de conciencia, era bueno dejar un rato las mamaderas para ir a clases”, confiesa Susana Sierra, para quien el programa transformó su carrera: de estar súper enfocada en marketing, hoy tiene con su papá una empresa (BH Compliance) y creó la fundación Independízate, que enseña a emprendedores a hacer empresas. Además, es profesora en la UC y en la Universidad de los Andes y directora de Chile Transparente...