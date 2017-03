Así cambiará el trabajo en la nueva era digital que ya está en marcha

Los avances en la tecnología han extendido transformaciones en todas las actividades humanas. La forma en que trabajamos no es la excepción a este proceso y así lo constata el informe anual “Global Human Capital Trends 2017: Rewriting the rules for the digital age” (Tendencias Globales del Capital Humano 2017: Reescribiendo las reglas para la era digital), elaborado por Deloitte, que considerando la visión de más de 10.000 responsables en recursos humanos de 140 países, elaboró una lista de las diez tendencias que marcarán el ritmo de las relaciones laborales en los próximos años.

La primera tendencia apunta a la forma en que se organizan las plantillas del personal. El estudio indica que se debe pasar de una jerarquía a una redarquía, compañías construidas en base a redes internas. Se trata de configurar equipos enfocados a un producto o servicio en concreto y no tanto a algunas funciones, la clave es montar grupos de trabajo en base a profesionales multidisciplinares.

Actualmente la trayectoria laboral es mucho más larga y la media juega entre los 60 y 70 años. Sumado a que el tiempo de permanencia en una empresa será de cuatro o cinco años. En este contexto, el 83% de los encuestados reconoce la relevancia de implantar sistemas flexibles que permitan decidir a los profesionales hacia donde desean orientar sus carreras.

Otro aspecto a considerar es la evolución y el nuevo enfoque de los departamentos de Recursos Humanos. Hoy, la tecnología juega un papel fundamental en las tareas de reclutamiento y aunque las empresas están invirtiendo mucho dinero en la automatización, lo cierto es que en la gestión de personas aún es una asignatura pendiente, la que debe estar enfocada en una selectiva adquisición del talento idóneo.

